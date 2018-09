Házenkářkám bude na ME chybět těhotná Maňáková, o Hrbkové se rozhodne

Konečnou nominaci oznámí Bašný po turnaji v Chebu Trenér Jan Bašný na lavičce českých házenkářek. České házenkářky čeká před prosincovým evropským šampionátem ve Francii týdenní kemp a turnaj v Chebu. Po turnaji chce trenér Bašný oznámit konečnou nominaci 16 hráček, které na mistrovství pojedou. Házenkářky loni na mistrovství světa vypadly ve čtvrtfinále a dosáhly historického osmého místa. Podle Bašného si tým klade stále vyšší cíle. Házenkářky nyní mají soustředění v Luhačovicích, v pátek a sobotu je čekají přátelská utkání se Slovenskem. "Potom se sejdeme dva týdny před šampionátem na týdenní kemp a pak turnaj v Chebu. Bude tam kromě nás Švýcarsko, Slovensko a Chorvatsko," přiblížil Bašný turnaj, který je v plánu od 22. do 24. listopadu. Po turnaji oznámí, kdo pojede na šampionát. Podle Bašného je jádro 12 hráček stejné, doplní je čtyři další. Zatím není jasné, zda na turnaj pojedou tři brankářky stejně jako na předchozích dvou šampionátech, nebo zda trenér zvolí variantu dvou brankářek doplněných o hráčky do pole. Po Chebu bude mít tým dva dny volna. "Po něm se přesuneme rovnou do místa konání naší skupiny do Brestu ve Francii, kde budeme mít tři a půl dne na přípravu," informoval Bašný, který ve Francii působí jako trenér v klubu. Zatím necítí nervozitu ani tlak z toho, že bude hrát v prostředí, kde působí. Tým si stejně jako na předchozích mistrovstvích klade vysoké cíle. "První cíl je jasný a je pořád stejný. To je dostat se ze základní skupiny. Už jen kvůli tomu bychom měli výhodu při losování ohledně mistrovství světa v příštím roce. Na posledním šampionátu jsme loni prohráli ve čtvrtfinále a cíle týmu jsou být pořád lepší a lepší," řekl Bašný. Češky se v základní skupině v Brestu utkají s obhájkyněmi titulu Norkami, dále s Rumunskem s nejlepší hráčkou světa Cristinou Neaguovou a také s Německem. Zatímco s Norkami loni na světovém šampionátu i předloni na ME Češky prohrály vysokým rozdílem, favorizované Rumunsko loni překvapivě vyřadily v osmifinále a dosáhly historického osmého místa na světě. S Německem se na dvou posledních šampionátech neutkaly. Mistrovství Evropy s 16 týmy začne 29. listopadu a skončí 16. prosince.