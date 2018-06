Pumprla otrávil vycházející hvězdu a přiblížil Čechům mistrovství světa

„Samozřejmě potěší, když jsem mu málem sebral míč, rozhodčí pískli faul a on seděl na zemi a nadával. Já nevím, jak se hraje v NBA, ale když se někdo hádá po takovém faulu, tak to mi připomíná jiné sporty,“ prohlásil Pumprla.

„Markkanen zas není taková persona, abychom z něj byli vyklepaní. Nepřijel LeBron James. I když my na papíře nemáme taková jména, tak jsme se doma cítili jako favorit a jsme rádi, že jsme to potvrdili i podle výsledku,“ dodal po výhře 77:73.



Hlavním hrdinou byl autor 30 bodů Vojtěch Hruban, ale Pumprla byl důležitý v černé práci, která není tolik vidět. Ke čtyřem bodům přidal čtyři získané míče, tři doskoky, dvě asistence a dva bloky, přičemž především ten v úplném závěru byl pro vítězství klíčový.

„Já si kariéru nepostavil na výkonech v útoku jako Vojta Hruban, ale jsem rád, že jsem se dostal k obrannému výkonu, na který jsou ode mě lidé zvyklí, a že jsem týmu pomohl tímto způsobem. To je to, v čem jsem nejsilnější. A jestli to bylo proti Markkanenovi nebo někomu jinému, není podstatné,“ hodnotil Pumprla.

Potěšil ho ale výkon celého týmu. „Dá se říct, že to byl náš nejvyzrálejší výkon v kvalifikaci. Je vidět, že už jsme se sehráli a teď jsme měli i delší čas na společnou přípravu. A tenhle zápas takový výkon vyžadoval. Kdybychom hráli jako v oknech předtím, tak dnes prohrajeme,“ mínil Pumprla.

Po výhře nad Finskem mají Češi jistotu prvenství ve skupině a postupu do další fáze kvalifikace. Ještě je ale čeká pondělní zápas s Bulharskem.

„Chtěli jsme postoupit s co nejlepším výsledkem. Chtěli jsme to mít 6:0, to už po prohře na Islandu nejde, tak teď cílíme na 5:1. Musíme se zkoncentrovat na další zápas. Případná porážka by nás totiž mohla bolet v další fázi, kde budou ještě těžší soupeři. Potřebujeme to dotáhnout a mít dobrou výchozí pozici,“ dodal Pumprla.