Basketbalistky zůstaly neporažené, přehrály i belgické favoritky

Svěřenkyně trenéra Štefana Svitka v první čtvrtině prohrávaly už o 11 bodů, ale pak se výrazně zlepšily v obraně a vybojovaly důležité vítězství nad mírným papírovým favoritem. Nejlepší českou střelkyní byla s 16 body Alena Hanušová.



„Postup se určitě přiblížil. Těší nás výhra nad tak silným soupeřem, jako jsou Belgičanky. Holky předvedly heroický výkon, za který jim chci pogratulovat. Bylo to těžké a vybojované vítězství,“ řekl trenér Svitek.

Jedním z hlavních úkolů bylo nenechat rozstřílet Emmu Meessemanovou a Kim Mestdaghovou, což se úplně nepovedlo, jelikož hvězdy soupeře daly 24 z 27 bodů Belgie v první půli.



Zejména Meessemanová potvrzovala svou kvalitu a dělala českým pivotkám problémy. Za první čtvrtinu dala 14 ze svých 23 bodů, v zápase k nim přidala i 12 doskoků.

„Na začátku jsme s ní měli problém, ale pak jsme ji zvládli velmi dobře jako tým,“ řekl Svitek. „Je to jejich klíčová hráčka, staví na ní většinu akcí. Ukázala svou kvalitu, ale po té první čtvrtině už jsme si na její hru zvykly, holky už na ni nepouštěly snadné přihrávky. Pak jsme ji bránily velmi dobře,“ uvedla Hanušová.

Češky v úvodu bojovaly s nervozitou i s tvrdou a aktivní obranou a trápily se v útoku, kde měly jen za první čtvrtinu šest ztrát. Belgičanky si už po šesti minutách vypracovaly dvouciferný náskok.

Ve druhé čtvrtině však přišla výrazná změna zejména v české obraně, která inkasovala za 11 minut jen sedm bodů. Výrazně k tomu pomohla Veronika Voráčková, jež za pět minut nasbírala dva bloky a dva zisky a nabudila spoluhráčky. Češky ještě do poločasu získaly vedení na svou stranu.

„Začali jsme agresivněji bránit a vytvářet na ně tlak. Belgičanky hned hodily míč do autu a holky viděly, že to půjde. Přišly čerstvé hráčky, Veronika Voráčková tam hned dvakrát hezky zablokovala soupeřku, což nastartovalo družstvo i fanoušky,“ konstatoval Svitek.

Ve zlepšeném výkonu pokračovaly domácí hráčky i po přestávce, kdy k dobré obraně přidaly i bojovnost na doskoku, zejména Romana Hejdová, která zaznamenala osm doskoků, z toho čtyři v útoku. Šňůra 15:0 pak znamenala i dvouciferné vedení.

Belgická tahounka Emma Meessemanová (v bílém) zakončuje na český koš přes Romanu Hejdovou.

„Romča (Hejdová) hrála super. Co dnes předvedla na obranném i útočném doskoku, to bylo parádní a možná i rozhodující,“ pochválila spoluhráčku Hanušová.

Soupeř se sice snažil o obrat, ale ve výborné atmosféře v hale Královka se jeho hvězdy trápily proti obraně. Český tým udržel Belgičanky pod 50 body, což byl základ cenného vítězství.

„Předvádíme krásný basket hlavně z hlediska obrany. Dostat od Belgie jen 48 bodů je opravdu parádní výkon. Je to obrovské vítězství. První čtvrtina z naší strany nic moc, ale pak jsme chytly druhý dech a už jsme to nepustily. Krásně jsme bojovaly o každý balon a to rozhodlo,“ radovala se Hanušová.

„Postup je o hodně blíž, než byl před zápasem. I kdybychom pak nezvládly odvetu v Belgii, tak i s jednou prohrou bychom měly postoupit z druhého místa. Musíme ale zvládnout povinné výhry s Německem a Švýcarskem. Takže se dá říct, že postup už je hodně blízko,“ dodala česká pivotka.

Ve druhém duelu „české“ skupiny mají premiérové vítězství Němky. Ve Švýcarsku uspěly 56:54, ač v první čtvrtině zaznamenaly jen šest bodů a o poločasu ztrácely 18 bodů. Jenže vypadá to, že jeden z košů ve Fribourgu byl začarovaný, domácí do něj totiž ve druhé dvacetiminutovce nastřílely pouze 16 bodů.

Ženou zápasu byla Svenja Greunkeová, která německému týmu pomohla 19 body a 17 doskoky. Svenja Brunckhorstová dodala 10 bodů a 12 doskoků.

Kvalifikace o ME basketbalistek 2019 Skupina G Česko - Belgie 53:48 (12:20, 27:27, 46:40)

Nejvíce bodů: Hanušová 16, Kateřina Elhotová a Štěpánová po 8, Hejdová 7 - Meessemanová 23, K. Mestdaghová 10, Linskensová a Vanloová po 6. Fauly: 18:14. Trestné hody: 13/7 - 10/8. Trojky: 2:4. Doskoky: 42:39. Švýcarsko - Německo 54:56 (17:6, 38:20, 47:39) Zpravodajství z dalších skupin ZDE