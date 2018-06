České derby v Chuchli překvapivě ovládla klisna Blessed Kiss

České derby, rovinový dostih (2400 m, tříletí koně): 1. Blessed Kiss (ž. Panov, tr. Endalcev, stáj Jerbol Bajžasrkinov), 2. Poldi’s Liebling, 3. Mon Cheri. Výrok: boj krk - 2 - 1/2. Čas: 2:33,52.

Další dostihy:

I. Falcon Baby (Ferhanov) - Lauderdale - Temigin

II. Mr. Right (ž. Šmida) - Berouyine - Anitschka

III. Father Frost (ž. Šafář) - Lagoas - Master of Gold

IV. Dylanka (Ferhanov) - Kihnu - Slivka

V. Autor (ž. Laube) - Bonys - Touch of Genius

VII. Mystic Golfer (Florian) - Wanikoro - Wave of Gracie

VIII. Kominik (Ferhanov) - Irish Hit - Alfazive