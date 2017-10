Tři vítězství bez ztráty setu. Tak začíná sezonu mistr

V Příbrami výhra 3:0. Doma s Brnem výhra 3:0. A nakonec výhra v Ostravě opět 3:0.

Předsezonní prognózy vedení, že se nový kádr bude spolu déle sehrávat, neplatí. Volejbalisté Českých Budějovic v úvodu extralize dominují. Hlavní trenér René Dvořák nadšení zatím mírní. „Všechno je v pořádku, neříkám, že ne, ale ty tři výsledky rozhodně nepřeceňujeme,“ říká kouč Českých Budějovic.

Podobně začátek extraligové sezony vidí i kapitán Jihostroje a blokař Radek Mach. „Z výsledků máme určitě radost, je to pěkný vstup do ligy, ale to těžší na nás teprve čeká. A proto musíme na naší hře ještě pořád pracovat,“ přiznává Mach, se kterým kouč Dvořák souhlasí.

Prověří nás až těžší soupeři

Byť odehrané zápasy mohou z pohledu diváka vypadat téměř bezchybně, trenér to tak rozhodně nevidí. „Ve hře je spousta věcí, které musíme ještě doladit. Zatím soupeře přehráváme na příjmu, obranou na bloku v poli, ale stále musíme pracovat na souhře v útoku,“ konstatuje René Dvořák s tím, že zápasy proti spolufavoritům soutěže, Liberci, Karlovarsku či Kladnu, teprve na Jihostroj čekají.

„Naše sehranost se ukáže až proti těžším soupeřům. Oni nás více prověří na servisu. V momentě, kdy budeme mít například hůř přihráno, se naše nedostatky více projeví,“ doplňuje trenér Jihostroje. Další domácí utkání sehrají volejbalisté Budějovic už zítra od 17 hodin proti Benátkám nad Jizerou. Tradiční sobotní termín musel Jihostroj opustit kvůli volbám, které se konají o víkendu. Sportovní hala je místem, kde se sčítají hlasy za celý kraj.

„Jakou postavím na Benátky sestavu, už přibližně vím, například zase protočím blokaře, jak jsme se domluvili. Zbytek ještě doladíme,“ zmiňuje René Dvořák.

Blokař Radek Mach věří, že tým i po čtvrtečním duelu bude pokračovat na vítězné vlně. „Doufám, že se nám bude dařit jako v předchozích zápasech. Navíc teď k nám přijede se soupeřem náš bývalý kapitán Michal Sukuba, takže si proti němu budeme chtít pěkně zahrát,“ vypráví s úsměvem kapitán Jihostroje, kterého na začátku nového ročníku překvapují dvě nové posily Jihostroje. „Dobře hraje smečař Pawel Halaba a výborně se také jeví blokař Peter Ondrovič,“ chválí Mach své spoluhráče.