Kvalita výkonů postupně roste, těší budějovického trenéra Dvořáka

Jaké jste měl osobní představy, jak na tom Jihostroj bude na přelomu roku?

Dopředu jsme neznali sílu soupeřů, takže jsme samozřejmě nemohli vůbec vědět, že budeme první. Chtěli jsme být mezi prvními čtyřmi celky a neztrácet moc bodů. Pro mě je ale důležitá kvalita předvedených výkonů, která se postupně zvedá.

Své místo v kádru si uhrávají i mladí volejbalisté.

Za nasazování mladých jsem hodně rád. Například Šotola odehrál tři čtvrtiny všech zápasů i Kraffer má podobnou porci utkání. Trochu mě mrzí zranění Josefa Poláka, který byl měsíc a půl mimo a teď se dává dohromady. Povedlo se nám i to, aby se na hřiště dostali všichni. První místo je pro nás spíš takový bonbonek.

Navíc 19letý univerzál Marek Šotola je se 121 body nejvíce bodujícím hráčem týmu. Jak je pro vás složité vysvětlovat zkušenému univerzálu Filipu Křesťanovi, že teď dáváte přednost mládí?

Už když tu Filip podepisoval další smlouvu, tak bylo jasně dané, že bude Šotola dostávat více šancí než on. Až na pár zaváhání Marek funguje dobře. Je jasné, že má hodně bodů, protože jde většina útoků za ním, ale vede si dobře i v procentuální úspěšnosti. Ale na druhou stranu nám Filip v několika zápasech pomohl, takže máme opravdu velice dobrou možnost volby na post univerzála. A jsem za to rád. Teď je musíme oba udržovat v permanenci, bude hrát vždy ten s lepší formou. Každý z nich má trochu jiné pojetí hry a to je pro nás dobře, pro soupeře už tolik ne.

Máte v paměti nějaký zápas, který se Jihostroji nepovedl?

Mrzí mě ztráta jednoho bodu doma s Brnem, kdy jsme měli proměnit koncovku čtvrtého setu, to nebylo utkání na pět setů. To samé můžeme říct asi také o Liberci, který tu však předvedl velice solidní výkon.

I když po jedenácti utkáních Jihostroj vede tabulku, tak v jednotlivých statistikách celé extraligy (bloky, příjem, body, ...) mu přední příčky nepatří. Čím to může být?

My nejsme hokej, kde se natvrdo počítají nahrávky a góly. Statistiky nejsou úplně přesné, protože je dělají lidé při domácích zápasech a každý z nich to vidí jinak a svou roli v tom hraje i lidský faktor. Nejvíce je to vidět na příjmu podání. My máme například Adama Šimonka, který je na nás v tomto ohledu hodně přísný, takže naše čísla vypadají jinak než u jiných týmů. Nejsou to tedy úplně věrohodná čísla, protože statistiku nedělá jeden člověk pro celou extraligu.

V dnešním volejbale jsou hodně důležitá podání. Od toho se pak odvíjí celá rozehra. Specializujete se na ně při trénincích více než na jiné činnosti?

Trošku jsme to změnili. Servisy trénujeme jiným způsobem. Více se na ně specializujeme, ale odtrénované hodiny máme stejné. Myslím si, že teď máme lepší servis než na začátku sezony, ale přál bych si, aby kluci ukázali v zápase taková podání jako v trénincích. Tam jim to lítá výborně a tolik nechybují, ale chápu, že zejména u mladších hráčů je to těžké pak přenést do ostrého zápasu.

Co vás překvapilo v první polovině základní části extraligy?

U nás je to souhra s novým nahrávačem, protože ta vždycky trvá docela dlouho. Celkem slušně jsme se s tím vypořádali. Na útoku po perfektním, ale i horším příjmu hrajeme dobře, máme tam velice vysoká procenta úspěšnosti. A dál se to zlepšuje. Miguel de Amo je velice pracovitý a komunikativní hráč, před každým zápasem si sám studuje informace o soupeři a hledá ty nejlepší způsoby, jak vyhrát. Na hřišti si umí hru řídit. A kromě toho mě také trochu překvapila slabší hra Liberce, který se dává déle dohromady. Tam trochu vázne souhra s nahrávačem.

Jste v pohodě, vyhráli jste devět utkání v řadě. Nemá na to také vliv, že se nemusíte tentokrát soustředit na utkání v evropských soutěžích?

Naopak si myslím, že je to špatně, protože nám ubyly kvalitnější zápasy. A ty nám teď chybí. Myslím si, že bychom měli mít větší herní zatížení, a zvláště my, když máme dvanáct lidí, kteří mohou pravidelně hrát. Vůbec bychom neměli problém hrát více zápasů, pro nás by to bylo přínosnější.