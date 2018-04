Trenér Dvořák: Mladí kluci se potřebují přes prohry prokousat k výhrám

Blokař českobudějovického Jihostroje Valerij Todua po loňském zlatu další medaili letos nepřidal. „Celou sezonu v tréninku makáš, a najednou to skončí čtvrtým místem, to je pro sportovce těžké,“ zmínil 25letý Todua.

„Teď pojedeme domů a budeme odpočívat. Letos to byl boj, taky nevím, jestli byl dobrý nový systém jen na tři výhry, a teď dokonce jen na dvě. Ale příští sezonu už to vyhrajeme!“ doplnil sympatický Ukrajinec odhodlaně, i když sám neví, jestli bude vůbec v Budějovicích pokračovat. „Musíme to s vedením probrat. Ale na devadesát procent bychom se snad mohli dohodnout, takže bych tu mohl dál bavit fanoušky,“ řekl Todua.

Naopak trenér René Dvořák po úterním prohraném utkání tiše seděl na své židli s papírem v ruce. Pročítal si statistiky jednotlivých hráčů. Neúspěch týmu nesl těžce.

„Jasně, teď bezprostředně po zápase je to pro mě veliké zklamání,“ podotkl Dvořák. „Jsme zvyklí několik let, že tady hrají o titul jeden, dva mančafty, ale letos síla těch čtyř, možná i pěti týmů byla obrovská. Ty kluby, které jsou teď před námi, mají hráče komplexnější a zkušenější než my,“ zdůraznil bývalý nahrávač Českých Budějovic a jejich současný kouč s tím, že Jihostroj měl oproti Kladnu či Karlovarsku výrazně mladší kádr.

„Kupilíkovi je dvacet dva let, Šotolovi osmnáct, Halabovi i Ondrovičovi také dvacet dva. Šest lidí z dvanácti máme pod dvaadvacet let, Todua také není zkušený harcovník a Palgut ještě nemá ty zkušenosti, co mají ostatní nahrávači. Pravděpodobně jsme dojeli na nezkušenost, hůř jsme zvládali tiebreaky a také jsme většinu utkání nehráli v základní šestce,“ řekl René Dvořák.

Mladý tým by tak mohl být příslibem do budoucna. „Ti kluci potřebují hrát spoustu takových těžkých zápasů a přes ty prohry se k výhrám prokousat. Musí si zažít těžké situace, aby věděli, co mají příště udělat jinak, aby se vyhrálo. Ale to není cesta na příští rok, mluvíme tu o daleké budoucnosti. Polovina mužstva má teprve ještě všechno před sebou,“ uvedl kouč.