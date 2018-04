Kdy se vrátí dominance Budějovic? Možná s novou halou, doufá Michálek

„Ale koncovka byla maličko také o štěstí,“ přiznal 28letý Michálek po úterním dramatickém pátém setu, který vyhráli Jihočeši 18:16, a rozhodli o své první výhře nad Libercem. Jsou tak blíž zisku třetího místa v extralize.

Jak bylo důležité vyhrát první domácí duel v sérii, která se hraje jen na dva vítězné zápasy?

Konečně jsme také vyhráli my. Po neúspěšné sérii s Karlovarskem jsme přesně tohle potřebovali, abychom zvládli nějaký těžký zápas. Nejlépe v tie-breaku, což se nám také povedlo. I když jsme v pátém setu prohrávali, zápas jsme nakonec otočili. Teď jen doufám, že nás to nakopne do dalšího utkání.

Vám osobně úterní zápas vyšel.

Já takhle hraju normálně, akorát nahrávači se mnou ne. (směje se)

V televizi bylo vidět, jak jste měl při time-outu ve čtvrtém setu ostřejší slovní přestřelku s trenérem René Dvořákem. O co tam přesně šlo?

Tam už opravdu pracují emoce, jsou to nervy. To musíme hned hodit za hlavu, protože zápas je vždycky specifický. Tam kolikrát vypustíte z pusy něco, co zrovna ani tak nemyslíte.

Jak pro vás bylo těžké se namotivovat do dalších zápasů po tom, co jste vypadli v semifinále?

Když budu mluvit za sebe, tak pro mě to až tak těžké nebylo. Beru medaili jako medaili a je jedno, jestli je ze zlata, nebo z bronzu. Motivace vyhrát placku je tedy pro mě úplně stejná. Navíc máme v týmu spoustu mladých kluků, kteří ještě nemají ani jednu medaili, takže i pro ně je to obrovská motivace. Vyhráli jsme, tím jsme ukázali, že nabuzení jsme. Důležité je, že jsme to nevzdali.

Jaký byl Liberec soupeř v porovnání s Karlovarskem?

Nevím, jak to vypadalo například z tribuny, ale myslím si, že herně i výkonnostně to byl podobný volejbal, jako jsme hráli s Karlovarskem. Jsem opravdu rád, že se nám povedlo vyhrát tak těžký zápas.

V sobotu se bude hrát v Liberci druhé utkání, které už při vaší výhře určí majitele bronzových medailí. Co tam rozhodne?

Ukazuje se, že kdo lépe servíruje a má následně líp postavenou obranu, tak vyhrává. Můžou rozhodnout i vlastní chyby, těch asi Liberec vytvořil v úterý víc než my.

Celou sezonu tým hraje dobře na bloku. Je to cesta ke třetímu místu v extralize?

Nechci tu shazovat naše ostatní dobré blokaře, ale zrovna Peter Ondrovič, což si myslím, že je aktuálně náš nejlepší blokař, je zrovna zraněný. Zvládneme to ale i bez něj.

Kvůli zranění nehrál proti Liberci ani smečař Pawel Halaba a také univerzál Marek Šotola. Uzdraví se někdo z nich do soboty?

Těžko říci, to je spíš otázka pro naše doktory. Osobně se domnívám, že to asi nedopadne.

Extraliga se hodně vyrovnala, kvalita stoupla s příchodem zvučných jmen. Doba, ve které Jihostroj sbíral jeden titul za druhým, je asi pryč.

Souhlasím. Dalo by se s nadsázkou říci, že kdo se líp na ten zápas vyspí, tomu se zadaří. Soutěž je opravdu vyrovnaná. Éra, kdy Jihostroj dominoval celé extralize, je už dávno pryč.

A kdy se vrátí?

To nevím, možná s novou halou?

Připouštěli jste si, že pokud v sobotu vyhrajete v Liberci, tak to byl váš nejen poslední zápas v Českých Budějovicích v sezoně, ale že to možná byla i rozlučka se starou sportovní halou?

Je jasné, že do Liberce pojedeme vyhrát. Ale nedivil bych se, kdybychom se tady u nás v hale ještě jednou objevili. U nich to bude hodně těžké, přeci jen Liberec bude hrát v domácím prostředí.