Budějovičtí fotbalisté se vrhli na futsal, chtějí do první ligy

Druholigoví fotbalisté Dynama České Budějovice přezimují na prvním místě tabulky. Jejich druholigoví kolegové z českobudějovického futsalového týmu na tom mohou být podobně.

Dvě kola před vánoční přestávkou jsou jako nováček druhé ligy Západ na druhém místě a ztrácejí jen tři body na vedoucí Kladno.

A navíc hrají v prosinci dvakrát doma v hale Lokomotivy v Suchém Vrbném. V sobotu před sebou mají od 19.30 hodin duel s Chotěboří, příští víkend souboj s Libercem, kterým uzavřou tento kalendářní rok. Hned po Novém roce pak přijede vedoucí Kladno.

„Budou to pro nás tři klíčové zápasy v boji o postup do futsalové extraligy,“ tvrdí vedoucí týmu Radim Pouzar, mimo jiné trenér fotbalové mládeže v Dynamu.

Ano. S jídlem roste chuť. Jako nováček vstupovali budějovičtí futsalisté do sezony s tím, že by chtěli být do pátého místa. „Pak někteří hráči začali mluvit o třetí pozici a jiní už uvažují o první lize. A já patřím mezi ně,“ říká s úsměvem Pouzar.

Pokud by se to týmu povedlo, zažil by turbulentní rok a půl. Vždyť ještě loni na podzim, když hostil v semifinále Českého poháru dlouhodobě nejlepší tuzemský tým z Chrudimi, o podobných ambicích nikdo nemluvil.

Benátův nápad

Pod názvem PCO Rudolfov hrála parta kamarádů krajský přebor a do toho se přihlašovala do Českého poháru, kde se dostávala až do soubojů proti celkům z nejvyšších lig. Vrcholem bylo právě semifinále s Chrudimí.

„Hrát druhou ligu jsme nechtěli, to je pravda,“ souhlasí Pouzar. „Ale pak jsme hráli poslední zápas sezony proti FC30, kde nastupovali bývalí prvoligoví fotbalisté Petr Benát s Romanem Lengyelem a právě Petr Benát přišel s myšlenkou, že bychom si mohli zkusit zahrát vyšší soutěž. Myslím si, že mu po konci kariéry v minulém roce fotbal trochu chyběl,“ popisuje Pouzar.

A Benát jeho slova potvrzuje. „S myšlenkou jsem přišel já, ale právě Radim Pouzar udělal nejvíc práce pro to, abychom vyšší soutěž mohli hrát,“ vysvětluje Benát, který v sálovém fotbale ve své době patřil i do reprezentace a zahrál si na mistrovství světa 2003 v Paraguayi.

Hráči se dohodli. Rudolfovští přibrali do týmu zmíněnou dvojici z FC30 a aktuálně nejlepšího střelce klubu Davida Radoucha z dalšího českobudějovického týmu Absolut. Záštitu nad nimi převzalo fotbalové Dynamo, upravili název a vyrazili dobývat haly ve druhé futsalové lize, kde se jim nad očekávání daří.

Roman Lengyel

Na úvod soutěže sice hned prohráli v Liberci, ve druhém kole remizovali v hale Kladna, ale od té doby ztratili body jen jednou za remízu s Jabloncem.

„Stejně jako dříve platí, že netrénujeme. Prostě se sejdeme na zápas a jdeme hrát,“ upozorňuje Pouzar. „Na venkovní zápasy nám Dynamo půjčuje devítimístné auto, takže jezdíme spolu a cesty bývají i docela veselé,“ vysvětluje Pouzar, který dodává ještě jednu zajímavost. V deseti zápasech už jeho tým využil služeb tří brankářů. Začal s osvědčeným Štefanem Beránkem. Ten si však zlomil ruku, takže vypomohl Erik Jasenský, jinak fotbalový trenér, a když se zranil i ten, tak záda parťákům kryje rudolfovský brankář David Pícha.

„Myslím si, že největším aspirantem na postup je Kladno, ale zkusíme se o to porvat,“ slibuje Pouzar.

A pokud štěstí bude přát, může v příští sezoně do Budějovic jezdit Sparta Praha fotbalová i futsalová.