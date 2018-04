Volejbalisté Českých Budějovic jsou po dvanácti letech bez medaile

I 35letý Martin Kryštof, který celou sezonu držel Jihostroj z pozice libera, pak na palubovce smutně sledoval liberecké bronzové oslavy.

Tiebreak jste prohráli o deset bodů. To bylo drsné loučení se sezonou.

Ač jsme do toho dali všechno a bojovali jsme, tak nám tiebreak vlastně ukázal celou sezonu. Bylo tam spousta nepřesností, oni nás tlačili servisem a naopak my jsme byli pořád o krok pozadu. Jestli v tom byly nějaké obavy, to teď nevím. Doufám, že v příští sezoně se právě z toho dokážeme poučit a podobné zápasy otočíme na svou stranu.

Mohla v právě skončené sezoně za její výsledky nést vinu i nezkušenost kádru, který se před sezonou hodně obměnil a navíc i dost omladil?

Něco takového v tom být mohlo. Navíc, když už se nám noví hráči konečně zapracovali do sestavy, tak se zranil smečař Pawel Halaba. Jenže tohle do sportu patří, ale asi jsme se s tím důrazněji nedokázali popasovat. I když je to fráze, tak pořád je volejbal jen sport. A i když je teď po utkání ve vás hrozné zklamání, tak víme, že máme ještě co zlepšovat.

Celkově jste se dostali do pátého setu sedmkrát. Z toho jste čtyři utkání v rozhodujícím setu prohráli a tři vyhráli.

Tiebreaků bylo poměrně dost iv základní části. Nedokázali jsme se s tím vyrovnat a dělali v nich hloupé chyby.

Základní část Jihostroj vyhrál, ale play off nezvládl a skončil až na čtvrtém místě. Byl mezi oběma částmi sezony až takový rozdíl?

Určitě. Bylo to opravdu vidět hlavně z toho pohledu, že třeba Karlovarsko se po prokousaném čtvrtfinále s Brnem nakoplo do úžasné jízdy. My jsme si to samé prožili vloni a víme, jak to vypadá, když se v prvním kole play off hraje o všechno. A naopak týmy, které vyhrály čtvrtfinálové série 3:0 na zápasy, pak na soupeře nestačily.

Čím to? Kádr byl mixem zkušených volejbalistů i mladíků, na potíže v šatně to nevypadalo?

Problémy jsme mezi sebou neměli žádné. Moc jsme chtěli končit posledním zápasem sezony před skvělým domácím publikem vítězně, bohužel se to nestalo.

Pro vás osobně je letošní umístění Českých Budějovic tím nejhorším týmovým výsledkem v kariéře?

Ani bych se nekoukal čistě jen na čtvrté místo, ale jsem spíš zklamaný z celé sezony. V té se nám nepovedlo naplnit vlastně ani jeden cíl. S finskou Sastamalou jsme byli blízko k postupu do Ligy mistrů, ale opět rozhodl zlatý set. V Českém poháru jsme vedli už 2:0, ale Karlovy Vary ukázaly, že jsou silnější než my, a opět jsme si pokazili chybami dobře rozehraný zápas. Teď se to akorát všechno jen potvrdilo.

Jak to vypadá s vámi, budete dál hrát za Jihostroj?

Mám podepsanou s klubem smlouvu na další sezonu. Ale nikdo teď samozřejmě neví, co se bude dít dál. Doufám, že si odpočineme a pak se zase naplno vrhneme do další práce.