Až tři české kluby v Lize mistrů a za tři roky úspěch na EuroBasketu

„Česká basketbalová federace přijala strategii účasti klubů v evropských pohárech. Je potřeba, aby reprezentanti a čeští hráči, kteří jsou na vrcholu tabulky, hráli těžká pohárová utkání,“ poznamenal po úterním zasedání Asociace ligových klubů její předseda Tomáš Kotrč.

Podpoře účasti v evropských pohárech má odpovídat prostor v termínové listině Národní basketbalové ligy.

„Čtyřkolový systém ligy není možný, a to i vzhledem k FIBA oknům na reprezentační utkání, která jsme si v této sezoně poprvé vyzkoušeli,“ dodává Kotrč. Liga přesto od podzimu rozšíří počet zápasů, přibudou v nadstavbě i v play off. (Podrobněji jsme o nové podobě NBL informovali zde.)

V evropských pohárech by od příští sezony měla být česká stopa mnohem výraznější než v uplynulých letech. Díky dobrým výsledkům Nymburka se podařilo navýšit národní koeficient natolik, že v základní skupině Ligy mistrů mohou být dva čeští zástupci. Nymburk už svou účast potvrdil, Opava jako druhý finalista o tom uvažuje.

„Oba finalisté mají přímý postup do Champions League a tím pádem zaručenou účast ve skupině, kde je osm týmů. To znamená sedm kvalitních utkání doma a sedm venku. Navíc díky dvěma účastníkům máme možnost sbírat body do koeficientu minimálně ve 28 zápasech,“ uvedl předseda ALK.

V pohárech by se měly objevit i další celky.

V nejbližších dnech by se mělo potvrdit, že třetí tým NBL bude zařazen do kvalifikace Ligy mistrů. Pokud by tam neuspěl, bude hrát skupinovou fázi FIBA Europe Cupu. O tuto možnost se v sérii o bronz utkají Pardubice a Svitavy.

„Další české týmy mají navíc pozitivní zkušenosti z poháru Alpe Adria. To jsou všechno zkušenosti k nezaplacení pro hráče, ale i pro klubové managementy,“ dodal Kotrč.