Ragbyová unie řeší kontumaci, finále se bude hrát o týden později

Obhájci titulu ze Sparty v semifinále porazili Vyškov jednoznačně 52:10. Saldana, který střídal na závěrečných 25 minut, však podle podnětu Tatry Smíchov nesplnil podmínku pro start v play off. Tou je odehrání nejméně čtyř poločasů v základní části, Saldana však za Spartu nastoupil pouze dvakrát.

„Podmínka odehrání čtyř poločasů v dlouhodobé soutěži byla v minulosti zavedena proto, aby se týmy v play off neposilovaly o hráče působící v zahraničí nebo o ty, kteří hráli za nepostupující tým. To sice není případ sparťanského hráče, který hrál za B-tým jinou soutěž, ale on tu podmínku nesplnil,“ řekl člen STK Karel Gaman webu ceskeragby.cz.

STK proto semifinálový zápas kontumovala ve prospěch Vyškova, který by tak nastoupil v sobotním finále proti Tatře, Sparta se však odvolala. Nové jednání komise stanovila na pondělí 5. listopadu.