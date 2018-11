Evoluce českého florbalu. Od exotů k hrdinům, kteří ukončí vládu severu?

Další čísla demonstrují, kam se florbal za tu dobu posunul.

Rok 1998 - rozpočet domácího šampionátu čítal 3,6 milionu korun.

Rok 2008 - mistrovství světa v Praze a Ostravě vyšlo na 22,7 milionů

Rok 2018 - a domácí turnaj stojí 75 milionů, přitom se počítalo s rozpočtem přes 100 milionů.

Florbalové MS v Praze Speciální příloha iDNES.cz Světový šampionát ve florbale startuje tuto sobotu 1. prosince. Češi se v základní skupině utkají s Německem (sobota, 18.15), Lotyšskem (neděle 17.00) a Švýcarskem (pondělí, 17.00). Očekává se jejich přímý postup do play off. Hraje se v pražské O2 Areně a všechny duely vysílá ČT Sport.

„To, že jsme nepřesáhli hranici sta milionů, je výbornou a efektivní prací. Přiznám se, dvě třetiny rozpočtu jsme zajišťovali z vlastních zdrojů. Z veřejných peněz je financováno o trochu více než třetina. Na to jsem pyšný,“ přiznal Šuman ve středu na poslední tiskové konferenci před sobotním startem mistrovství světa.

Může a mělo by jít o historicky zlomový turnaj. Trenér české reprezentace Petri Kettunen, florbalisté Matěj Jendrišák i Patrik Dóža a mnoho dalších uznává, že velkým favoritem na zisk titulu budou Švýcaři.

„Protly se jim dvě tři generace ve skvělé formě. Porazili Švédy, často poráží Finy. Sám jsem je zkoušel v klubu trochu vyprovokovat, ale jsou suchaři, moc se nechytli,“ smál se Dóža hrající za švýcarský klub z Könizu.

„Odvedli obrovský kus práce, tenhle turnaj pro ně má být vrchol, pro mě jsou favorité,“ dodává Jendrišák. Kettunen mluvil o nejlepším švýcarském týmu v historii.

Že by skončilo to staré známé klišé, kdy se ve finále utkají Švédové a Finové a o třetí místo si to střihnou Češi se Švýcary? Letos snad ano. A proč by se do finále nemohli podívat Češi, kteří budou mít za zády obrovskou podporu fanoušků?

„Patnáct tisíc fanoušků Česka v hale? Obrovské číslo. To může být pro Švédy a Finy problém, budou pod tlakem,“ myslí si trenér thajské reprezentace Kenneth Koh.

Fanoušci. Téma, na které se ptají všichni novináři. Svážou českým reprezentantům ruce a nohy, vytvoří nesnesitelný tlak a způsobí katastrofu? Nebo budou do národního týmu lít tolik energie, vytvoří takovou atmosféru a budou naopak příčinou, proč Česko získá na domácím šampionátu konečně medaili?

„Pro mě to bude zážitek hrát před českým publikem a vlastní rodinou. Budu na to vzpomínat dlouho,“ tuší dopředu kapitán Jendrišák.

„Je čas nasadit úsměv, užívat si situaci a brát z diváků energii,“ hlásí Dóža. „Navíc doufám, že díky mistrovství vyroste za deset let nová generace florbalistů.“ Potenciál šampionát určitě má, pořadatelé do Prahy přivezou díky domluvě se školami z celé republiky přes 22 tisíc žáků a studentů.

S vyčištěnou hlavou a stmeleným kolektivem ze soustředění na Kanárských ostrovech Češi vstoupí k prvnímu zápasu v sobotu 1. prosince od 18:15 proti Německu. S Lukášem Součkem v bráně.