Červená čepice a dlouhý vous. To je největší basketbalový fanoušek v zemi

Zvětšit fotografii NEJSLAVNĚJŠÍ FANOUŠEK. Rosťa Páv je mezi basketbalovými fandy v Česku velkým pojmem. Trutnovský patriot si nenechal ujít ani mistrovství světa basketbalistek | foto: Radek Miča, MAFRA

zář 30 2010

Nosí červenou čepici a dlouhý vous, ale Santa Claus to není. Pokud v to snad někdo doufal, přestal, když zahlédl jeho zběsilý tanec během zápasů. Svéráz z Trutnova je asi nejzapálenějším fanouškem ženského basketbalu v Česku. Už šestnáct let.