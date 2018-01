Bauer věštcem. Předpověděl triumf Černousova v Marcialonze

To byla premiéra! Vůbec poprvé okusil Ilja Černousov slavnou Marcialongu a hned ji vyhrál. „Nedokážu tomu uvěřit, jsem neskutečně šťastný! Marcialongu jsem jel poprvé, je to závod, o kterém jsem snil, o to je vítězství sladší! Vyhrát tenhle závod při prvním startu je pro mě neuvěřitelné,“ radovala se v cíli ruská jednička českého Bauer Ski Teamu.



V popředí dalšího závodu laufařské série Visma Ski Classics se Černousov držel od samého začátku, jakmile se vedoucí skupina blížila k rozhodujícímu závěrečnému stoupání, odjel s další trojicí soupeřů všem dalším konkurentům, v posledních stovkách metrů prudkého stoupání se dokázal probít do čela a ve velmi těsném finiši se do posledních centimetrů přetahoval o vítězství s Norem Berdalem, Toreho B jörsetha nakonec porazil o 2 desetiny sekundy.

„Věděl jsem, že se bude rozhodovat v závěrečném dvoukilometrovém stoupání, takže jsem se snažil vydržet s energií až do toho závěru. Bylo to ale hodně těžké, jelo se rychle, občas se sprintovalo. Nebylo to snadné, ale myslím, že jsem zvolil dobrou taktiku,“ pochvaloval si Ilja Černousov po závodě.

Triumf své jedničky v letošní Marcialonze předpověděl týmový šéf Lukáš Bauer už před závodem. „Ilja říkal, že se cítí unavený, ale já mu odpověděl, že na Kaiser Maximilian Laufu byl třetí, pak na La Diagonele druhý, takže teď mi jasně vyplývá, že si jede pro vítězství. Ilja se sice smál, ale nakonec to tak dopadlo,“ usmíval se Lukáš Bauer v cíli.

Také on má za sebou na trati slavné Marcialongy svou premiéru. Byť musel v Itálii stále plnit roli týmového šéfa, zvládl dokončit sedmdesát kilometrů dlouhý závod jako devětačtyřicátý muž v pořadí.

V té době měl už v cíli i své další dva týmové parťáky, sedmnáctý dojel do cíle Francouz Alexis Jeannerod, osmatřicátý skončil Jan Šrail. Nejlepší z Čechů byl letos na trati Marcialongy, šestnáctý Stanislav Řezáč, Karlovarák Petr Novák nabral manko kvůli zlomené hůlce a obsadil jedenatřicáté místo.

Smutná vs. Norgrenová

Kateřina Smutná dokázala Marcialongu vyhrát už dvakrát a také letos měla prvenství v závodě na dosah. O vítězný double z Marcialongy pro tým Lukáše Bauera se přetahovala se Švédkou Brittou Johanssonovou Norgrenovou do posledních metrů. S největší soupeřkou a suverénkou letošní sezony ve Ski Classic jela Bauerova týmová jednička mezi ženami sama na čele závodu už od pětadvacátého kilometru. O vítězce letošní Marcialongy rozhodlo až závěrečné stoupání, ve kterém měla o něco víc sil švédská závodnice. Kateřina Smutná na vítězku nakonec v cíli ztratila 5 desetin sekundy.

„Já jsem strašně spokojená. Ty dva metry samozřejmě mrzí, ale jsem ráda, že jsem zase ukázala, že jsem v top formě. Musím říct, že jsem si v tom závěrečném stoupání i věřila, přišlo mi, že jsem na tom malinko líp. Přece jen ale nakonec měla o malinko více sil Britta. Jinak se mi ale dneska jelo dobře a já jsem za výsledek ráda,“ líčila po dojezdu Smutná.

Obě jedničky Bauerova týmu jsou po dnešním závodě na 2. místě celkového pořadí Visma Ski Classics. „Výsledky jsou bomba! Ilja byl naprosto senzační, Katka taky. Rozplývali jsme se už minulý týden, kdy byl Ilja druhý a Katka třetí, teď je to ještě o pořádný kus lepší,“ raduje se Bauer. Jako týmový šéf se sice logicky víc zajímá o týmové pořadí, přesto po dalším parádním výkonu svých jedniček přiznává, že „tyhle individuální úspěchy a žebříčky jsou taky nádherné“.

„Kouká se na to samozřejmě skvěle. Ukazuje to, že tým je silný. Drží ho především Katka s Iljou, ale jsem rád, že i Honza Šrail a Alexis Jeannerod vystrkují růžky a jsou závody, ve kterých jsou schopní se ukázat nebo dosáhnout osobního maxima,“ těší Lukáše Bauera. Pochválit přitom nezapomíná ani své servismany. „Lyže jsme museli mít skvělé, když všichni jeli tak výborně. Jsem rád, že to v týmu po všech stránkách funguje,“ dodává Lukáš Bauer.

Prestižní seriál dálkových běhů Visma Ski Classics pokračuje hned příští týden, kdy je na programu závod Cortina-Toblach. Ten zakončí náročnou pasáž se čtyřmi starty ve čtyřech týdnech.