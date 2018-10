Platnost „pravidla Semenyaová“ se odsouvá, prověří ho arbitráž

Nové pravidlo napadla jihoafrická hvězda Caster Semenyaová. Sedmadvacetiletá běžkyně s výraznou muskulaturou spadá podle IAAF do kategorie žen s diagnózou odlišného sexuálního vývoje, které mají výrazně vyšší hladinu testosteronu než běžná ženská populace.

Dvojnásobná olympijská šampionka a úřadující mistryně světa v běhu na 800 metrů Semenyaová si na nové regule stěžovala u CAS.

Vedení světové atletiky následně souhlasilo s tím, že platnost nového pravidla posune až do doby, kdy arbitráž o případu rozhodne. To by podle webu insidethegames.biz mělo být v únoru nebo v březnu.

Podle agentury AP odložila IAAF platnost pravidla na poslední možnou chvíli. Pokud ho totiž CAS schválí, bude atletkám s vyšší hladinou testosteronu zbývat do začátku MS v Dauhá šest měsíců a dva dny. Léčba přitom trvá půl roku.

Vedení IAAF se pokusilo omezit závodění atletek s vysokým množstvím testosteronu už v roce 2011. Semenyaová tehdy medikamenty na snížení hormonu užívala a na její výkonnost to mělo negativní vliv.

CAS ale pravidlo v roce 2015 po stížnosti indické sprinterky Dutí Čandové zrušila s vysvětlením, že zvýhodnění těchto atletek nebylo vědecky prokázáno. Pozdější studie zpracované vědci ve spolupráci s IAAF však přinesly důkazy.

Nové pravidlo se netýká jen Semenyaové, ale ta je nejznámější atletkou, která by musela hormonální léčbu podstoupit. Na její obranu vystoupila jihoafrická média a politici, kteří označili postup IAAF za „hon na čarodějnice“. Přidal se i jihoafrický atletický svaz, který rovněž podal podnět k CAS.