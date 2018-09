Smolař proti obhájci. Mistrovství světa nabídne časovkářské Star Wars

Češi na startu Podruhé se představí na světovém šampionátu. Po nedělní týmové časovce jezdci české stáje Elkov-Author Jan Bárta a Josef Černý tentokrát pojedou v reprezentačním dresu. Černý, republikový šampion, prožije v Rakousku premiéru v individuální časovce na světovém šampionátu. Dosud se představil před třemi lety v Richmondu v kategorii do 23 let, kde dojel na 25. místě. To Jan Bárta je daleko zkušenější. Ve středu odstartuje pošesté. Nejlepší výsledek zaznamenal 33letý cyklista před šesti roky, když dojel sedmý. Poté bral devátou příčku a dvakrát byl jedenáctý.