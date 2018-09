Otruba dojel v časovce na MS mezi muži do 23 let až devatenáctý

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Innsbrucku Časovka Muži do 23 let (27,7 km): 1. Bjerg (Dán.) 32:31, 2. Van Moer (Belg.) -34, 3. Jörgensen (Dán.) -38, ...19. Otruba (ČR) -1:12. Juniorky (19,8 km): 1. Ammerlaanová (Niz.) 27:03, 2. Alessiová (It.) -7, 3. Backstedtová (Brit.) -18, ...29. Hájková -1:47, 40. Jandová (obě ČR) -2:47.