Hvězdný Anthony má podle médií namířeno z New Yorku do Oklahomy

Třiatřicetiletý Anthony patří mezi největší hvězdy zámořské soutěže. Do NBA vstoupil v roce 2003 jako trojka draftu a stal se hlavní oporou Denveru. V roce 2011 byl vyměněn do New Yorku, kde byl sice v roce 2013 s průměrem 28,7 bodu na utkání nejlepším střelcem ligy, ale na týmový úspěch nedosáhl.

V poslední sezoně se navíc Anthony dostal do sporu s vedením klubu v čele s prezidentem Philem Jacksonem a od začátku roku se mluvilo o jeho výměně, která byla však složitá vzhledem k tomu, že rodák z Brooklynu má stále smlouvu na dva roky a 54 milionů dolarů. Anthony navíc chtěl přistoupit na zrušení klauzule ve smlouvě, podle níž nesměl být vyměněn, pouze v případě, že půjde o tým s ambicemi na titul. Dlouho se zdálo, že zamíří do Houstonu, variantou byly Portland a Cleveland, nakonec se Anthony rozhodl pro Oklahomu.

Thunders tak získají k nejužitečnějšímu hráči minulé sezony Westbrookovi a dosavadnímu tahounovi Indiany Georgeovi další velkou hvězdu, která by jim měla pomoci v boji o triumf na západě s Golden State a Houstonem. Anthony je desetinásobným účastníkem utkání hvězd. V minulé sezoně měl průměr 22,4 bodu na utkání a překonal hranici 24 tisíc nastřílených bodů v NBA, což ho dostalo mezi 25 nejlepších střelců v historii soutěži.