Carmelo Anthony se dohodl s Houstonem, pomůže zaútočit na titul?

Veterán zámořských palubovek přitom zůstane jedním z nejlépe placených borců v NBA. Z předchozího kontraktu totiž desetinásobnému účastníkovi Utkání hvězd ještě náleží přes 25 milionů dolarů.

Kromě Houstonu jevili zájem o trojnásobného olympijského vítěze také v Miami, s texaským celkem má však mnohem větší naději na premiérový triumf v NBA.

Carmelo Anthony minulou sezonu odehrál v Oklahoma City a v konkurenci Russella Westbrooka a Paula George poprvé v kariéře zůstal se střeleckým průměrem pod dvaceti body na zápas (16,2). Thunder jej v létě v rámci výměny mezi třemi kluby poslali do Atlanty, která hráče po necelém týdnu na konci července dala k dispozici a nakonec ho vyplatila ze smlouvy.

Po dlouhodobějších spekulacích se nyní Anthony oficiálně stane v týmu finalisty minulého ročníku spoluhráčem dalších hvězd Jamese Hardena a Chrise Paula.

Prvních sedm sezon v zámořské lize odehrál Anthony v dresu Denveru, během osmého roku odešel do New Yorku. V týmu Knicks pak strávil dalších šest kompletních ročníků a v sezoně 2012/13 byl králem střelců NBA s průměrem 28,7 bodu na zápas. Za celou kariéru má v lize průměr 24,1 bodu, v play off ještě nepatrně lepší (24,5).