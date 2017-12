Ledecká slavila pro trenéra: Až mě dojalo, když jsme se v cíli objali

Takové emoce u ní nebývají zvykem. Skákala, zářila štěstím, šampaňským pro vítězku zlila okolí. Tak moc Ester Ledeckou potěšila přítomnost Ericha Pramsohlera.

Trenér jako překvapení Zbytek týmu o tom, že Erich Pramsohler do Carezzy dorazí, věděl. „Ale pro Ester to bylo překvapení," líčil Justin Reiter - bývalý americký olympionik kvůli jeho nucené absenci přibyl do štábu Ledecké jako snowboardový kouč. „Erich je úžasný a výjimečný člověk. Díky jeho energii se s ním nemůžete cítit špatně. To, že přijel, dodalo Ester extra povzbuzení. Je dobré ho zase vidět - a taky vidět Ester se usmívat," dodal Reiter.

„Viděla jsem ho, když jsem jela nahoru na finálovou jízdu. Až mě to dojalo. Kvůli němu jsem vyhrála,“ říkala. „Jsem ráda, že je s námi. Po závodě jsem ho vyhlížela - až jsem se bála, aby někam neodběhl.“

I soudržná parta pomohla k tomu, že česká olympijská naděje válcuje rivalky hned od začátku.

A vy jste přitom na snowboardu trénovala jen tři dny...

Rozhodně jsem to nečekala. Viděla jsem, že nemám moc najezděno. Snažila jsem se co nejlíp připravit, dát si ráno co nejvíc jízd. Na poslední chvíli jsme vybírali, na jakém pojedu prkně - a myslím, že jsme vybrali výborně. Musím zase pochválit celý tým. Bez nich bych to nezvládla.

Až ve finále byla německá soupeřka rychlejší - ale i ona zaškobrtla.

Já jsem se od začátku snažila soustředit hlavně na sebe; na to, co jsem dostala v reportu. Tím, že byly obě tratě už na konci rozsekané, to bylo vyrovnané. Ale věděla jsem, že moje modrá je dole možná rychlejší, takže jsem nepanikařila. Snažila se ztrátu trochu dohnat a podařilo se, padala zhruba vedle mě.

Modrou dráhu jste si volila díky výhře v kvalifikaci. Klíčová chvíle?

Byla to obrovská pomoc, určitě. Díky tomu jsem si mohla vybírat až do konce.

Berete tenhle triumf za vzkaz ostatním?

No, samozřejmě by se mi líbilo, kdyby to tak braly a měly ze mě trochu strach. Ale musím se soustředit hlavně sama na sebe, abych byla v pohodě a jezdila ty nejlepší výsledky. Myslím, že na to máme.

Hned po triumfu vás čeká přejezd do blízkého střediska Cortina d‘Ampezzo - a tam závody v pátek i v sobotu. Náročný program?

Všechny holky to mají stejné. A já mám krásné nové auto, ve kterém je cestování radost. Můžu se tam natáhnout, mám spoustu prostoru. Už dneska se ta investice vyplatí.

Takže za volantem nebudete?

Já nikdy neřídím. Mě k tomu totiž nikdo moc nechce pustit (úsměv).