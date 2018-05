Strmý sešup. Brněnští Buldoci se v superlize prali sami se sebou

„Jsme rádi, že to máme konečně za sebou. Bylo to těžké, protože jsme byli bez fyzických i psychických sil,“ oddechl si trenér Rostislav Kohút.

Koho by napadl tak děsivý scénář? Ještě loni Buldoci skončili pátí a zdálo se, že budou znovu patřit k medailovým aspirantům. Jenže v létě omlazený tým jako by se od začátku ročníku pral sám se sebou.

„Do půlky sezony jsme chtěli hrát o play off. Pak už to přestalo být reálné a šlo to z kopce dolů,“ posteskl si dlouholetý brněnský tahoun Jiří Juhaňák. „Bylo to spíš o hlavě, než že bychom na to úplně neměli. Jsou taková klišé, že celý tým musí hrát pospolu, nikdo nesmí hrát jen na sebe. A to se nám dlouho nedařilo.“

Buldoci zkoušeli zatřást se zkroušeným týmem trenérskými výměnami. Na konči října strůjce předchozích úspěchů Jana Kadlece nahradil Filip Vítek, jehož už v lednu vystřídal Kohút.

„Tým byl pod dekou. Byly tam psychické problémy, ztráta sebevědomí i motivace, chyběly fyzické síly,“ popisuje nynější kouč. „Když se nedaří, tak to člověka nebaví. A když ho to nebaví, nemá takovou motivaci. Tým čekal, že bude hrát jinde, takže cítil neúspěch a ocitl se v hrozně těžké situaci.“

Ta se ještě zhoršila, když Brňané v prvním kole play out nevídaně zkazili koncovku rozhodujícího zápasu ve Znojmě. V tu chvíli musel celek, který během základní části vyhrál jen pět z 26 partií, zvládnout dvě série po sobě, aby se udržel.

„Po prohraných zápasech jsme si často říkali, že jsme byli lepší, jenom jsme nedávali šance. Já už jsem těmi řečmi začal být v jednu chvíli přejedený,“ neskrývá Juhaňák. „I když to mohla být pravda, tak se to opakovalo zápas co zápas, takže na těch prohrách něco muselo být.“

Nakonec se Bulldogs přece jen probrali. Přemohli nejslabší superligový celek z Ústí nad Labem 4:2 a v baráži pak i prvoligový Havířov. „Museli jsme si uvědomit, o co jde, a přepnout v hlavě. Potřebovali jsme hrát organizovaně a disciplinovaně,“ podotkl Kohút. „V těžkých chvílích se ukáže, kdo na tom jak je. Nespadlo se a to je hlavní,“ poznamenal Juhaňák.

Zdárný konec však přebíjí rozpaky. Vždyť sám trenér Kohút tvrdí: „Naši hráči florbal umí hrát a patří do play off.“

Proč tedy místo něj měli Bulldogs takové starosti? „Celý tým musí být motivovaný udělat výsledek, a to od nejhoršího hráče na soupisce po ty nejvyšší, kteří o tom rozhodují. Nedařilo se dobře nastavit chemii mezi hráči a ostatními členy týmu,“ míní Juhaňák. „Ale my hráči jsme ti, kdo mají dávat góly a vyhrávat, takže se nechci vymlouvat na něco jiného. Naštěstí jsme měli Peťu Kadlece, který vás pořád žene do pozitivního myšlení. On byl hlavní motor, který tlačil tým dopředu, a hlavně díky němu se nám povedlo udržet.“

Kadlec jakožto dlouholeté srdce týmu však nejspíš ukončí kariéru. A v Brně musí přemítat, jak dál. „Všechno se bude odvíjet od přípravy,“ oznamuje Kohút, který bude Buldoky dál trénovat.