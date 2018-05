Vtipálci z Buggyry. Lacko o Vršeckém: Mám úctu k „retajrdovanému“

Adame, narodilo se vám druhé dítě, bude i druhý titul?

Lacko: David to má taky tak, kolik dětí, tolik titulů. Proč ne?

Vršecký: Nech mě žít!

Lacko: On má děti za ty tituly v každé zemi, je taky indický a čínský mistr. V Indii se to ztratí, v Číně taky, takže o tom ani nemluvíme. Promiň, pane Bože. Pardon.

Vršecký je pro vás Bůh?

Lacko: On má David rád, když mu říkáme pane Bože.

Vršecký: Jako ráno mi Adam otevírá dveře od auta, to je fakt.

Lacko: Já mám k tobě pořád úctu. To je jen pochvala! Takže zpátky k dětem: dvě české má díky titulům přiznané. Zbytek jen pánbůh ví. A pánbůh je přece David.

Vršecký: (smích) Lacko: Pane Bože, za co, zas čtyři roky v prd… (zpívá) Vršecký: To je kámoš, co?

Je vidět, že si sedíte.

Lacko: My se máme rádi!



A nebourali jste do sebe, když jste jezdili za konkurenci?

Lacko: Nesnášeli jsme se! David vždycky po závodě povídal: Ádiku, no tak, já za to nemohl, ty ses vytlačil na tu trávu úúúúúplně sám. Vršecký: No jistě! Lacko: David za mnou přišel a pokaždé široký úsměv na tváři.

Vršecký: I když jsme se dotkli, bylo to vždycky v klidu.

Lacko: Je pravda, že nikdy jsme se nedrželi pod krkem. Některé jsem přitom pod krkem držel. Davida ne. Od doby, co jsme se sešli v Buggyře, říkám, že jsem lepšího parťáka nezažil. Předtím jsem měl smůlu, vždy jsem narazil na zahraničního jezdce a tam je jazyková bariéra.

Vršecký: Každej zahraniční je vůl, že jo! (směje se) Lacko: Teď to neříkej, teď máme zahraničního! (Za Buggyru jako druhý pilot nově jezdí Brit Janes.) Vršecký: Tak to smažeme, jo?

Lacko: I já jsem tak trochu zahraniční, jsem z Moravy a on z Ústecka. Vršecký: A já mám Asii rád. Lacko: Tím myslel tu Moravu.

Je důležité v motorsportu, aby si parťáci vyhovovali i lidsky?

Vršecký: Je to poměrně klíčové. Pokud je něco naškrobeného a jsou parťáci jen naoko, nastartuje se motor, vytáhnou se rolety a rozsekají se v první zatáčce…

Lacko: ...jak je vidět občas v F1.

Vršecký: Zato s Ádikem jsme byli schopní objet půl okruhu vedle sebe, než jsme se konečně dohodli: Jeď první ty! Ne, jeď ty!

Lacko: Nemohli jsme naladit frekvence na rádiu, kdo pojede, viď.

Vršecký: Jo, na koho to vyjde… Je super, když se dá v depu pokecat. Když je sranda. Je to důležitý.

Davide, vy jste Adamův mentor. Prospívá vám, že spolu neválčíte o mistrovské šerpy?

Lacko: On je už vlastně retired (anglicky v důchodu).

Vršecký: Mám z důchoďáku propustku, utekl jsem jen na poštu. Lacko: A tajně dojel až sem za námi na testování. Retired! Loni byl David mistr Číny, mistr Indie; ta se letos nejede, ale opět chce být mistr Číny. Takže on má větší ambice než já na to, že je retired!

Vršecký: Trošku se ukloň.

Lacko: On přijíždí a já musím běžet jako holub... jako takový junior, co je na vojně nováček.

Vršecký: Myslíš bažant! Lacko: Já na vojně nebyl, já měl modrou knížku. Takže jako bažant musím běžet otevřít mu dveře od auta. A skoro mu ho umýt.

Vršecký: Já ráno vylezl dřív, on přiběhl a říká: Rychle zalez zpátky, zabouchni se, já ti otevřu! Takže jsem musel znovu do auta.

Lacko: Jinak bych měl celý špatný den. Úcta k „retajrdovanému“ přece musí být!

Vršecký: O jedno písmenko víc a hned to vyzní blbě.

Adame, co když po operaci břicha nakonec nebudete moct o víkendu v Itálii závodit?

Lacko: Zkusím to. Ale vytáhli jsme Davida zase z důchoďáku, ať se jde svézt. Zařídili jsme mu tu propustku. Sundá bačkory a přijede.

Opili jste se spolu někdy?

Vršecký: Néééé!

Lacko: Nikdy! Vršecký: Jak bychom mohli? Lacko: Závodníci přece nepijí a David už vůbec ne.

Vršecký: Přesně. Já už vůbec nepiju. Ani alkohol.

Adam si mohl nechat číslo 55, nakonec vzal mistrovskou jedničku. I David si ji dřív užil.

Vršecký: Já měl číslo 1 ještě v době, kdy jsem nejezdil 33.

Lacko: Přijel jsem já v renaultu a odsunul jsem tě na věčné 5. místo, tak sis vzal radši 33.

Vršecký: Já s 33 i začínal, ale jednička byla pěkná. Slušivá!

Lacko: To jsi byl ještě mladý, perspektivní, nešedivý.

Vršecký: Sluníčko mi to šisuje. (prohrábne si vlasy)

Lacko: Jasné. Víš, jaké je slunko sviňa? Jaké su v něm ďury?