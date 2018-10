Buggyra se o víkendu rozpůlila, poprvé závodila na městském okruhu

Lacko v závěrečném podniku mistrovství Evropy ve španělské Jaramě uhájil 2. místo, o které ho ještě mohla obrat trojice konkurentů.

„Vzhledem k okolnostem, které provázely letošní šampionát, jsem spokojený. Druhé místo pro mě znamená úplně to samé co loňský titul. Když se podívám, jak probíhal začátek ročníku, je to spíš pohádka,“ připomněl Lacko, že do seriálu vstoupil nedoléčený po operaci břicha.

Šanci na titul ztratil o předposledním víkendu, o 121 bodů mu frnknul Němec Jochen Hahn. Před třetím Antonio Albacetem měl sedmnáctibodový náskok. V Jaramě vybojoval loňský mistr Lacko dvě třetí místa a radoval se z třetího titulu vicemistra Evropy v kariéře.

Tým Buggyra, kde Lacka doplnil britský novic Oly Janes, obsadil v Poháru konstruktérů 3. místo. Janes byl bronzový i v Grammers Cupu určeném pro závodníky mimo špičku. „Předčilo to má očekávání,“ nadchlo Janese. Celkově obsadil 15. příčku se 13 body, Lacko jich získal 266.

Už je známý předběžný kalendář ročníku 2019, obsahuje devět závodních víkendů se startem v italském Misanu, Most přijde na řadu jako pátý od 31 .srpna do 1. září.

Druhým podnikem pokračoval čínský šampionát tahačů 2018 ve městě Wu-chan. Byl to historicky první truckový závod, který se jel v ulicích města. Dvojnásobný čínský šampion David Vršecký kraloval v obou dnech a upevnil si vedoucí pozici v šampionátu.

„Bylo to tu hodně zajímavé. Jezdilo se v úzkých uličkách, trať byla obehnána betonovými zdmi a do zatáček nebylo skoro vůbec vidět. Kdyby se za rohem něco přihodilo, bylo téměř nemožné se tomu vyhnout,“ líčil Vršecký. Ve čtvrtek ovládl kvalifikaci i hlavní závod. „Ten den se nám to hodně povedlo. První místo v měřeném tréninku jsem přetavil ve vítězství v úvodním závodě, takže panuje velká spokojenost. Navíc týmový kolega Gong Bin dojel hned za mnou, tak jsme odskočili i v týmech,“ radoval se Vršecký, který je zároveň i šéfkonstruktérem Buggyry.

Na sobotu organizátoři připravili novinku, startovalo se v pořadí, ve kterém skončil první závod. A Vršecký byl opět nejrychlejší, druhý byl jeho týmový parťák Bin. Buggyra tak vede v jednotlivcích i v týmech a sahá po celkovém triumfu.