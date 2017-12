Budějovický Mach po duelu s Karlovarskem: V závěru jsme neudrželi nervy

Tomu duelu nechybělo téměř nic. Vyrovnané výkony obou mužstev, pěkné výměny, drobné hádky s rozhodčími, napínavé koncovky, emoce, bavící se diváci, ale také několik chyb.

Přitom nešlo o utkání v play-off, ale „jen“ v základní části. Pondělní zápas mezi domácím Jihostrojem a Karlovarskem by však přirovnání k vypjatým zápasům ve vyřazovací části snesl. Budějovice nakonec po dvou a půl hodinách prohrály 2:3 (25:17, 22:25, 26:24, 20:25, 13:15). Po půlce základní části extraligy jsou Jihočeši třetí a Karlovarsko čtvrté.

Zprava Ondřej Hudeček z Karlových Varů, dole Filip Palgut a Radek Mach, oba z Českých Budějovic.

„Byl to souboj na ostří nože,“ přiznal hlavní trenér Budějovic René Dvořák. „My jsme vypadli ze hry ve čtvrtém setu a to nás stálo tento zápas. Tam jsme dali Karlovarsku šanci se zvednout. V pátém setu už to byla loterie, kdy soupeř vyhrál o dva body,“ podotkl Dvořák.

Na liberu nastoupil místo zraněného Martina Kryštofa smečař Petr Michálek. Do hry kouč Dvořák poslal i druhého nahrávače Filipa Kupilíka, ale v pátém, rozhodujícím setu se znovu vrátil Filip Palgut. Ani on se však nevyvaroval chyb.

„Závěrečný tie-break byl o tom, kdo udrží nervy až do koncovky. My jsme to tentokrát nebyli. Kdo dobře podával, ten urval set. Bohužel, v koncovce tie-breaku jsme se neshodli na souhře a soupeř toho využil,“ uvedl kapitán Českých Budějovic a blokař Radek Mach pro web Českého volejbalového svazu.

Na jih Čech se vrátil s týmem Karlovarska bývalý hráč Jihostroje Michal Kriško, trenér a budějovický rodák Jiří Novák či odchovanec Jihostroje Ondřej Hudeček. Právě on měl z pondělní výhry velkou radost. „Jsme šťastní, že jsme vyhráli, a myslím si, že se tento zápas musel divákům líbit. Budějovice jsme ubránili. Jihostroj víc kazil. Loni jsme tady nevyhráli ani jednou, tak jsem rád, že jsem tu konečně vyhrál,“ těšilo Hudečka.

Jihostroj do konce kalendářního roku 2017 odehraje ještě tři duely. V sobotu doma od 18 hodin hostí Příbram, pak příští středu také od 18 hodin izraelský tým Hapoel Akko v Poháru CEV a ve čtvrtek 28. prosince hrají Jihočeši v Brně.