Budějovičtí volejbalisté naštvali kouče: Mysleli si, že vše půjde samo

V sobotu si úřadující mistr připsal další výhru. Už šestou za sebou, tentokrát Jihostroj doma porazil ČZU Praha 3:1. Ale nebyla to hladká výhra. Budějovice prohrály první sadu 18:25. To asi čekal v zaplněné sportovní hale málokdo.

„Prohrávají, jo? Tak to zase asi tak rychlé dneska nebude,“ glosovali stav po prvním setu dva diváci, kteří se teprve do sportovní haly přesouvali z nedaleké Budvar arény, kde právě skončil hokejový zápas Motoru proti Benátkám nad Jizerou.

V první setu favorit duelu zaspal, na druhé straně Pražané hráli spolehlivě v útoku i při obraně v poli. „První set jsme hráli dobře, asi jsme Jihostroj překvapili,“ uvedl smečař ČZU Jan Kuliha, který v minulé sezoně ještě oblékal budějovický dres.

Od druhé sady se výkon Jihostroje začal zlepšovat. Stavěl na útocích Petra Michálka, který uhrál 15 bodů, a Filipa Křesťana se 17 body. I tak byl hlavní trenér domácích René Dvořák po utkání právem naštvaný.

„Důrazně pokárám hráče za to, co jsme předvedli v prvním setu. Asi si mysleli, že nám to ČZU daruje, že všechno půjde samo. Ale extraliga není tak slabá, aby nám to slabší týmy dávaly zadarmo. Musíme předvést dobrý výkon, abychom soupeře poráželi. Trošičku jsme se trápili i ve druhém setu, ale potom si to hráči srovnali v hlavě a začali bojovat,“ vysvětloval Dvořák.

Do sobotní základní sestavy se znovu vešel i slovenský blokař Peter Ondrovič, který sbírá zkušenosti s nejvyšší českou soutěží. „Jsme na prvním místě, v českém poháru se nám také daří, lidi na volejbal chodí a dělají parádní atmosféru. I kluci v šatně jsou moc fajn. Jsem tady spokojený,“ přiznává Ondrovič. „Všiml jsem si, že kvalita extraligy stoupá, protože hodně klubů nakoupilo dobré hráče. Jsou tu čtyři vyrovnané týmy, podle mě bude sezona ještě těžká,“ doplňuje blokař.

Jihostroji zbývá odehrát do konce základní části už jen šest zápasů. Ten první čeká na Jihočechy v sobotu v hale Odoleny Vody, v sobotu 10. února hrají doma s Ústím nad Labem.