Budějovičtí volejbalisté střídají cizince. Přichází Španěl a Bulhar

„Pawla Halabu ve všech důležitých zápasech vyřadilo zranění ramene. Pokaždé, když jsme ho nejvíce potřebovali, ho limitovalo zranění, jak při postupu do Champions League, tak při důležitých momentech v Českém poháru. V rozhodujících chvílích nikdy nemohl nastoupit,“ zdůraznil prezident klubu Jan Diviš.

„Co se týká nahrávače Filipa Palguta, tak jsem byl asi nejvíce zklamán. Čekal jsem, že bude mít chuť po vítězství. Nahrávač je hlavní motor týmu a musí určovat charakter hry, ale byl málo agresivní. Nedokázal reagovat na situace, kdy je družstvo pod tlakem. I přesto, že jsme s ním měli ještě smlouvu, tak jsme ji ukončili,“ dodal Diviš na adresu Palguta.

Za oba zahraniční volejbalisty u žmá vedení českobudějovického klubu náhradu. A opět to budou cizinci.

„Fanoušci se mohou těšit na příchod španělského nahrávače Miguela Angela De Amo, který přichází z nejvyšší francouzské soutěže. Je to velmi šikovný a zkušený nahrávač, jenž má výborný skákaný servis. Je menší, ale nechybí mu temperament, aby diváky zároveň i pobavil,“ popisuje prezident klubu 32letého nováčka v kádru.

Další posilou je 22letý smečař Yani Georgiev z Bulharska, který přišel na jih Čech zatím na zkoušku. „Na hřišti působil velmi dobře. Je to sice ještě nevyhraný volejbalista, ale má parametry špičkového hráče. Je to sympatický smečař, což doufám, že dívčí publikum ocení,“ podotkl s úsměvem Diviš.

Jinak se v mužstvu, které v minulé sezoně uhrálo čtvrté místo v extralize, zatím nemění nic.

„Na rozdíl od ostatních týmů z první čtyřky jsme neměli na hřišti žádnou výraznou osobnost, která by dokázala vzít odpovědnost na sebe a uhrála to. Takovou osobností byl třeba univerzál Filip Rejlek z Karlovarska,“ zmínil Diviš s tím, že i na neúspěšné sezoně jdou najít pozitivní věci. „Šanci dostali mladí hráči a ukázali se v dobrém světle. Odkoučované to bylo také dobře. Možná jsem více očekával od univerzála Filipa Křesťana, který si ale nesedl s nahrávačem Palgutem, stejně tak jako smečař Petr Michálek,“ přidal šéf volejbalového Jihostroje.