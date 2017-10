Bude slavit už v říjnu? Hamilton může být šampionem už v příštím závodě

V Japonské Suzuce, na rychlé a rozmanité trati, kterou jezdci milují, vyhrál Lewis Hamilton o sekundu před Maxem Verstappenem z Red Bullu a zvítězil ve čtvrtém z posledních pěti závodů. Pokud za dva týdny ve Velké ceně USA v Austinu získá o 16 bodů víc než Vettel, zajistí si čtvrtý titul mistra světa.

„Neřekl bych, že to mám skoro v kapse. Ve hře je ještě sto bodů, takže pojedu s plynem u podlahy,“ prohlásil britský pilot, který šampionát ovládl už v letech 2008, 2014 a 2015.

„O takovémhle náskoku v celkovém pořadí se mi nemohlo ani zdát. Za všechno vděčím týmu, jsou to puntičkáři,“ uvedl Hamilton po osmém vítězství v sezoně. V Japonsku vyhrál počtvrté, čímž se vyrovnal Vettelovi. Víckrát triumfoval v Suzuce jen legendární Michael Schumacher, který japonský závod ovládl šestkrát.

Mercedes potvrdil, že se mu na zdejší trati daří a vítězství slavil čtvrtým rokem po sobě. „První polovinu závodu jsem měl pod kontrolou, ale druhá půlka byla mnohem těžší. Max (Verstappen) jel výborně, v zrcátkách jsem ho viděl pořádně zblízka, jsem rád, že auto vydrželo. Kritické to bylo zejména po druhé fázi virtuálního safety car. Měl jsem studené pneumatiky, přede mnou se objevili jezdci o kolo zpět a Max mě dotáhl. Měli jsme obavy o vítězství, ale vyšlo to, jsem moc rád,“ dodal Hamilton.

Zvedne už za čtrnáct dní nad hlavu pohár pro mistra světa? Je to možné. Ale pokud ne, může být v klidu, zbývaly by mu další tři pokusy. Ačkoliv to ani Hamilton, ani jeho soupeři neříkají naplno, šance stáje Ferrari se po Velké ceně Japonska přesunuly do oblasti teorie.