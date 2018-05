Šéf Philadelphie měl škodit vlastnímu klubu, anonymně urážel a donášel

Zpráva, se kterou přišel server TheRinger.com, hovoří o pěti různých účtech na Twitteru. Upozornil na ně nejmenovaný zdroj pracující v IT. Server od února tip prověřoval a sledoval pohyby na účtech a minulý týden kontaktoval PR oddělení klubu.

Krátce poté byla možnost sledovat tyto účty omezena.

„Ve snaze zjistit původ těchto účtů jsme je od února důkladně prozkoumávali a zjistili, že je jejich uživatel (zřejmě Colangelo) využíval ke kritice hráčů NBA,“ píše se v článku na The Ringeru.

Stranou nezůstaly philadelphské hvězdy Joel Embiid, Jahlil Okafor a Nerlens Noel. Colangelo prý napadal rozhodnutí vlastního trenérského štábu, kritizoval svého předchůdce Sama Hinkieho a pouštěl se i do torontského prezidenta Masaie Ujiriho.

Autor tweetů také „předpověděl“ loňský trejd mezi Bostonem a Philadelphií, kterým se Sixers posunuli na první místo v draftu a následně získali Markella Fultze. A zveřejňoval zdravotní informace o Okaforovi, Embiidovi či Fultzovi.

Markelle Fultz (uprostřed) se stal jedničkou draftu NBA, Anžejs Pasečniks (vlevo) vybrala si je Philadelphia, vpravo klubový prezident Bryan Colangelo.

Colangelo v úterý potvrdil, že mu patří jeden z inkriminovaných účtů s uživatelským jménem @phila1234567. Účet je v tuto chvíli soukromý a nelze tedy monitorovat jeho aktivitu. Vedení Sixers ho mělo používat jako pracovní nástroj ke sledování jiných přispěvatelů.

V dalším prohlášení dvaapadesátiletý prezident Sixers řekl, že s ostatními účty nemá nic společného a že ho příběh velmi znepokojuje.

„Stejně jako hodně mých kolegů v branži používám sociální sítě k tomu, abych získával nejnovější informace. Účet @phila1234567 jsem využíval k monitorování novinek kolem basketbalu. S ostatními účty nemám nic společného, nevím, kdo je spravuje a využívá a ani proč to tak dělá,“ řekl Colangelo.

Příspěvky z účtů, které The Ringer připisuje Colangelovi, během posledních let kritizovaly ego kamerunského pivota Joela Embiida, popichovaly špatnou střelbu jedničky posledního draftu Markella Fultze, pouštěly se do bídné kondice bývalého hráče Jahlila Okafora, jiného pivota Nerlense Noela nazvaly sobeckým hlupákem.

Svérázný vtipálek Joel Embiid reagoval na Twitteru takto:

V dalším tweetu označil jeden z údajných Colangelových skrytých účtů a napsal: „Joel mi řekl, že Sam Hinkie je lepší a chytřejší než ty.“

A poté začal lajkovat příspěvky na Twitteru, které ho kritizují.

Embiid situaci zatím hasí. Vzkázal přes ESPN, že s Colangelem už hovořil po telefonu a ten všechna obvinění popřel. „Zavolal mi, aby mě přesvědčil, že tomu nemám věřit. Věřím mu, pokud se to neprokáže. Kdyby to ale byla pravda, tak je to hodně špatné,“ řekl kamerunský obr.

Že se účet pustil do současného torontského prezidenta Masaie Ujiriho? To nepřekvapí - Ujiri pod Colangelem v týmu Raptors pracoval a následně ho nahradil.

Podobně se údajný Colangelo pouštěl i do bývalého manažera Sixers Sama Hinkieho, který započal celý „proces“, jenž přinesl Philadelphii přes výběry v draftu Joela Embiida, Daria Šariče, Bena Simmonse a další současné opory.

Aby toho nebylo málo, účty vychvalovaly manažerské kroky Colangela.

Podle zprávy The Ringeru je sledovalo velmi málo lidí, ale mnohé odběratele měly společné. Mezi nimi byli třeba bývalý Colangelův agent, jeho syn a synovi spoluhráči z basketbalového týmu.

Bryan Colangelo měl až dodnes solidní pověst. Dvakrát získal cenu pro nejlepšího generálního manažera NBA a v klubech pracuje na nejvyšších postech od roku 1995. Postupně prošel Phoenixem, Torontem a od roku 2016 pracuje pro Sixers. Jeho otec Jerry se celoživotně pochybuje ve sportovním prostředí, v posledních letech je manažerem americké basketbalové reprezentace.

Zpráva vyšla najevo ve stejný den, kdy Sixers ohlásili prodloužení smlouvy s trenérem Brettem Brownem o tři roky. Brown dovedl tým po šesti letech do play off, když se oproti loňsku zlepšil o 24 výher, a poté prošel do druhého kola vyřazovacích bojů.

Jeden podobný, i když o poznání méně závažný případ už má NBA za sebou. Loni v létě se přišlo na to, že soukromé nepojmenované účty na Twitteru využíval ostrostřelec Kevin Durant z Golden State k tomu, aby se hádal se svými odpůrci.

Což byl spíše důvod k všeobecnému veselí.