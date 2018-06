Koepka obhájil titul na US Open. Po 29 letech napodobil Strange

Do závěrečného dne vstupovala v čele soutěže čtveřice hráčů, s Koepkou a Johnsonem se dělili o vedení ještě Daniel Berger a Tony Finau. Jen Koepka dokázal zahrát v neděli pod par, měl skóre -2.

„Ani ve snu by mě nenapadlo, že vyhraju dvakrát po sobě. Je to ale nádherný pocit,“ řekl Koepka na osmnáctém greeenu v rozhovoru, který s ním vedl krajan Curtis Strange, dosud poslední úspěšný obhájce titulu na US Open.

Čtvrtý skončil s odstupem tří ran letošní vítěz Masters Patrick Reed z USA, který zahájil finále pěti birdie na sedmi jamkách, ale pak začal chybovat.