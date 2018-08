Koepka útočí na další triumf, po 3. kole vede PGA Championship

Koepka má po třech dnech na hřišti Bellerive dvanáct ran pod par a vede před vítězem Masters z roku 2013 Adamem Scottem z Austrálie. O tři rány zpět jsou Španěl Jon Rahm a Američané Rickie Fowler a Gary Woodland.

Teoretickou šanci zaútočit na patnáctý triumf z majorů má dobře hrající Tiger Woods z USA, který ztrácí na děleném šestém místě čtyři rány. Koepka v červnu obhájil titul na US Open a do závěrečného kola PGA Championship vstoupí sebejistě.

„Mám za sebou hvězdy, ale tak by to na majoru mělo být. Když předvedu, co umím, měl bych vyhrát,“ řekl osmadvacetiletý Američan. Woods hrál druhé i třetí kolo za -4 a má šanci ovládnout major znovu po deseti letech, v roce 2008 triumfoval na US Open.

„Rád bych byl více na dohled. Všichni budeme muset zahrát dobré poslední kolo,“ prohlásil čtyřnásobný vítěz PGA Championship, na kterém naposledy uspěl před jedenácti lety. V sobotu Woods, stejně jako dalších 77 hráčů, nejdříve dohrál druhé kolo a ve třetím přiváděl fanoušky do varu. Na první devítce zahrál pětkrát birdie, ale na druhé už ani jednou neskóroval. „Hřiště je měkké a parů je málo,“ lamentoval.

Spolu s Woodsem je na šestém místě mimo jiné i Australan Jason Day. Letošní vítěz British Open Francesco Molinari z Itálie je o další ránu zpět dvanáctý. Jordan Spieth z USA titul nejspíš neobhájí, na 28. místě ztrácí osm ran.