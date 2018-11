Basketbalisté Brna zahazovali proti Ústí trojky, padli i pošesté

„My jsme za výhru šťastní, protože tady se nevyhrává snadno a ani se tady vyhrávat moc nebude,“ prohlásil ale trenér vítězů Antonín Pištecký a vysekl tak Chougazovi kompliment za to, jak pod jeho vedením brněnské mužstvo utkání odehrálo.

Po některých matnějších výkonech, jejichž důsledkem byl odchod předchozího trenéra Dejana Jakary, nastoupili Brňané do utkání s velkou vervou. „Bohužel nám postupem času upadala. V druhé půli jsme na ni pak nedokázali navázat,“ povzdechl si jejich hráč Radek Farský.

K nastudování soupeře přibyly pokyny nového trenéra

Domácí tak po vyhrané první čtvrtině (22:21) ve zbytku utkání sice mírně, ale zato pořád ztráceli. Po třech čtvrtinách v devítibodovém manku (54:63) se sice dokázali pět minut před koncem dostat na tříbodový rozdíl, Ústí nad Labem je ale hned nato dokázalo zpražit dvěma trojkami v řadě a zajistilo si klid do koncovky. „Procentuální úspěšnost trojek rozhodla,“ řekl Farský.

Domácí zpoza oblouku pálili s úspěšností 35 %, soupeřova úspěšnost trojek byla 54 %. „Naše osobní obrana musí být daleko lepší. Zejména když nám jeden hráč nastřílí sedm trojek z jedenácti pokusů,“ ukázal Chougaz prstem na nejlepšího hráče utkání Devanteho Wallace. Na jeho přesnou ruku Brňané v sobotu večer brzdu nenašli.

Utkání ale pro brněnské mužstvo nebylo těžké jen kvůli silnému soupeři, který vyhrál počtvrté v řadě. Hráči se museli vyrovnat také se změnou trenéra a s tím souvisejícími změnami v systémech hry. „Už za trenéra Jakary jsme jich neměli málo. Teď jich ještě přibyde,“ pousmál se Farský. „Celý týden jsme se museli učit nové akce. Zároveň jsme se učili akce Ústí nad Labem, abychom věděli, jak je máme bránit,“ dodal.

Změny přišly například v bránění pick and rollu, v útoku Chougaz požaduje rychlost a jednoduchost. Tým od postranní čáry neustále burcoval, tu a tam si pokoušel u rozhodčích „vyškemrat“ odpískání ústeckých přestupků, dělal, co mohl.

Že to nevedlo k požadovanému výsledku, ho až tak nezaskočilo. „Pamatuji si Brno z minulé sezony, kdy jsem trénoval USK. Líbí se mi, že to je mladý tým. Je mi jedno, že je nyní na dně tabulky, především chci pracovat s lidmi s motivací a touhou zlepšit se,“ prohlásil. Potěšilo ho, že přes nepříznivý vývoj sobotního střetnutí se mužstvo nevzdalo. „Sice jsme udělali nějaké ztráty, ale to se nedá nic dělat. Jsem tady tři nebo čtyři dny, hráči musí dostat čas vstřebat nové pokyny a taky já si musím udělat obrázek, kde máme slabiny a kde musíme přidat,“ přimhouřil oko.