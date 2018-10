Nadějný start klade na tým basketbalistů Brna nový tlak

Bez cizinců? V Brně jen přání Reginald Keely (vlevo) z Brna útočí kolem Ondřeje Kohouta z Pardubic. Několikrát v posledních letech z basketbalového Brna zněl plán postavit mužstvo na domácích hráčích. „Budou mít ke klubu vztah, diváci na ně budou rádi chodit,“ hotovili se činovníci. Některé sezony tak i začaly, ale nepodařilo se je dokončit. Při první vlně zranění se sahalo do zahraničí. „Cizince potřebujeme, abychom byli konkurenceschopní. Každý rok stavíme mužstvo znovu,“ krčí rameny i současný trenér Dejan Jakara. Vypadá to jako začarovaný kruh: zámořští hráči jsou levnější než Evropané. Nehledě na to, že vlastní hráče musí klub už vychovávat, což stojí další peníze. Jako kdyby iluzi o „domácím“ týmu ani naplnit nešlo. „Jde to, můžeme to vidět v Opavě. Ta hraje s českými kluky Ligu mistrů,“ oponuje rozehrávač Jan Kozina. Připomíná ale, že je to běh na dlouhou trať. Navíc v Brně to má ještě jeden háček. „Z nějakých nepochopitelných důvodů tady zanikl mládežnický oddíl. Talenty odcházejí, třeba jako Marek Vyroubal do USK Praha. A je jich víc. Cizinec je levnější, ale kolikrát si jde udělat jen čísla do statistik a zamíří zase jinam,“ uvědomuje si Kozina. Pro brněnský celek je proto nyní výhodnou i dohoda s prvoligovým Jindřichovým Hradcem, odkud mu pomáhá Lukáš Stegbauer. Toho mají v Brně za to, že nastupuje i za mateřský oddíl a stíhá tak dva zápasy za víkend. I proto Jakara vysedává u videa a hledá. „Máme kontakt na 80 hráčských agentů. Někteří svoje hráče ani pořádně neznají a pošlou jen link na internet. Proto se dívám na zápasy a hledám. Někde v tom kvantu hráčů třeba nějaký je,“ říká Jakara realisticky. Českých posil se nezříká, ale taky si je vědom: „Potřebujete taky dělat výsledky, nejen nabrat mladé kluky.“ Tým, který složí, pak diriguje Kozina. Trenér vybírá hráče tak, aby s jejich řízením na hřišti byl co nejmenší problém. „Chápu, že Američan někdy vezme akci na sebe. Záleží na trenérovi, co mu dovolí. U nás tohle funguje bez potíží, řešit individualistické hraní jsme nemuseli,“ říká rozehrávač.