Brnu pomohl návrat do jeho haly, v sérii s Karlovarskem srovnalo

S bouřlivou atmosférou haly v Kounicově ulici v zádech, kam se přestěhovali kvůli pozdně večernímu florbalu v Králově Poli, zaskočili Brňané favorita ve čtyřech setech a výhrou 3:1 (-23, 22, 22, 24) srovnali stav série na 1:1.

Vedle šachů s domácím prostředím vyšly Brňanům v klíčovém okamžiku i šachy se sestavou. Za stavu 24:24 ve čtvrté sadě poslal domácí trenér Ondřej Marek na servis střídajícího Daniela Římala a 21letý univerzál ho nezklamal. Ostrou levačkou dokázal obě svá podání uhrát do bodu a rozpoutat na hřišti i na tribuně vítěznou euforii.

„Nervy to byly, dával jsem svůj pátý, možná šestý servis v zápase. Ale věřil jsem si, že to dokážu. Povzbudily mne šance pomoct týmu, vidina výhry a krásná atmosféra. Šel jsem do toho naplno,“ usmíval se Římal.

Proč vsadil trenér Marek právě na něho? „Protože se nebojí,“ vysvětloval Marek. „Žolík to není, ale ve čtvrtém setu nám podání nešlo a jemu jsem věřil, že to zlomí. Nedal jsem mu žádné pokyny. Jen jsem mu řekl, ať se nadechne, dobře si to nadhodí a osolí to,“ uvedl šéf brněnské volejbalové střídačky.

Jeho tým nepoložil ani první prohraný set, již desátý neúspěšný v řadě proti Karlovarsku. V základní části s ním Volejbal Brno dvakrát prohrál hladce 0:3, stejně dopadl i na začátku čtvrtfinále venku a výchozí pozici v sérii na tři výhry si notně zkomplikoval.

„My jsme od toho zápasu venku měli velká očekávání, která jsme nezvládli. Vzpamatovali jsme se tam až ve třetí sadě. V jejich prostředí to na nás dolehlo a domácí byli lepším týmem. Doma jsme si dokázali, že s Karlovarskem hrát můžeme, a teď jsme na tom asi i lépe. Soupeř s námi prohrál a uvidíme, jak zareaguje,“ těší se na pokračování Marek. Třetí duel se hraje v neděli na západě Čech a čtvrtý pak ve středu opět v Brně a opět v Kounicově ulici.



Vítězové si pochvalovali, jak jim stěhování do tradiční haly, která je v rekonstrukci a prostředí v ní není příliš pohodlné, prospělo. „Máme to tady rádi. Výborný výkon podal Stefan Okosanovič (autor 21 bodů) a všichni ostatní,“ pronesl Římal.