Žokej Myška: Bridgeur vydržel daleko, krizi jsme neměli, jenže nebojuje

Na jedno z nich v závodě dosáhl s ryzákem Lorainem (2015, po diskvalifikaci vítězného Nikase pro doping z toho nakonec byla šestá příčka), na zbylá dvě loni a letos s dalším ryzákem Bridgeurem. Koněm, který měl počátkem roku velké trápení se zuby a který se z toho v průběhu sezony jen pomalu dostával. V neděli v Pardubicích byl však Bridgeur zase úplně fit - tak jako při minulém ročníku.

„Jen jsem se po dostihu díval, jestli z něj někde neteče krev. Tím, že se nevydá, si odplivne a za deset minut je v pořádku,“ povídal i díky zisku 150tisícové dotace dobře naložený jezdec z Valů u Přelouče.

Při mítinku jste kromě další sedmé příčky s Bridgeurem obsadil dvě první místa a jedno třetí v Poplerově memoriálu. Asi jste si těžko mohl přát víc.

Maximální spokojenost, byl to pěkný den. Ani v sobotu to přitom nebylo špatné; akorát na Lodgianovi Whistle byla znát únava z náročné sezony ve Francii. Usoudil jsem, že už tam není ta jiskra, proto jsem ho zastavil. Jinak všichni koně byli nachystaní a předvedli to, co měli.

Před víkendem jste mi říkal, že jste se do Bridgeura snažili dostat svalovou sílu, aby coby tempař odpadl co nejpozději. Povedlo se?

Vydržel daleko, neměl žádnou slabší chvilku, žádnou krizi. Utíkal fantasticky. Měl energii, ještě na předposledním skoku jsem ho měl v rukách a nemusel na něj sáhnout. U něj je však problém, že jak ho další koně přejdou, všechno položí a nechce se vydat, nebojuje. Ještě na předposledním skoku jsme byli první, ale on z toho pak vycouvá...

Co jsem sledoval na velkoplošné obrazovce u tribuny, všechny skoky zvládl dokonale čistě.

On je perfektní skokan, má to v oku. Umí se na každou překážku připravit a dopředu ví, co udělá. Já mám tak o starost míň.

Nepřekvapilo vás, jak dlouho se za vámi držel veterán Nikas?

Zaregistroval jsem ho. Ale pak jsem už nekoukal, jen jsem poslouchal, jak jsou ostatní daleko. Kolikrát jsem byl dvě i tři délky před nimi, to bych nečekal. Nechávali mě dost v klidu, což nám pomohlo.

První byl nakonec Jan Faltejsek s Tziganem du Berlais, je to jeho pátý triumf ve Velké pardubické. To už je velká věc, že?

Jo. Honza je ctižádostivý, šikovný žokej, umí si vybrat dobrého koně. Je to profesionál, tak to má být, musí jezdit jen nejlepší koně. Já už jsem v trochu jiné pozici. (úsměv) Za ním skončili Marek Stromský s Hegnusem, které jste tipoval vysoko.

Nejlepší kůň trenéra Josefa Váni, Zarif, byl až čtvrtý...

No... Váňovci to až tak ve formě neměli, velké výsledky neudělali. Za nejlepšími zaostávali. Překvapil mě Tzigane, až tak jsem mu nevěřil. Protože tolik zkušeností s těžkými dostihy přece jen nemá. Ale bude to dobrý kůň - viděl jsem ho v cíli, vypadal, jako když neběžel. Asi s ním musíme počítat i na příští roky.