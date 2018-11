MeToo a pak dominance. Odvážný i velkolepý rok královny Stewie

S 194 centimetry o hlavu převyšuje oba své rodiče, výšku po nich tedy opravdu nezdědila. S 216 centimetrů dlouhým rozpětím paží, které je mimochodem o chlup delší než to LeBrona Jamese, je přímo postrachem v obraně. Stavbu těla má unikátní; výjimečnou ji činí i basketbalové dovednosti.

Teprve čtyřiadvacetiletá pivotka s přesnou muškou a kamennou tváří je magnetem na úspěchy. A do nejlepších sportovních let teprve vstupuje.

Když byla Breanna Stewartová v páté třídě, začala se sluchátky v uších driblovat ulicemi kolem svého domu. Odmala vyčnívala, a tak ji trenéři využívali hlavně ve vymezeném území. „Já ale chtěla být všestranná,“ říká Stewartová. „Začala jsem pracovat na driblingu a střelbě z dlouhé vzdálenosti.“

Ačkoliv byla stále v deváté třídě, nastupovala v základu středoškolského týmu a k devíti bodům a téměř devíti doskokům přidávala i sedm bloků na zápas.

Univerzitní stipendia se hrnula, Stewartová si vybrala prestižní University of Connecticut pod taktovkou legendárního kouče Gena Auriemmy. Den po oznámení svého závazku Breanna zasmečovala v zápase své střední školy Cicero.

Smeč středoškolačky Stewartové:

Ač byla už tou dobou hvězdou, kterou začínala sledovat basketbalová Amerika, vždycky působila rezervovaně a udržovala si poker face. Málokdy dala najevo emoce. „Nejdřív nás to přivádělo k šílenství,“ přiznala její univerzitní trenérka Chris Daileyová. „Říkala jsem jí: ,Tvoje největší zbraň je zároveň tvoje největší slabina.’ Někdy je skvělé nedat na sobě nic znát, ale v některých momentech jsem měla pocit, že ji to drží zpátky.“

Ačkoliv Stewie, jak se Breanně Stewartové přezdívá, odmala zářila a byla opěvována díky svému talentu, nikdy se nechovala povýšeně.

Rodiče nikdy netušili, kam až může basketbal Breannu dovést. Když jí bylo pouhých 14, dostala pozvánku na tréninkový kemp reprezentace do 16 let. To je sice hezké, pomysleli si Stewartovi, ale Breanna nemůže zameškat tolik dní ve škole. Navíc není možné, aby byla v tak mladém věku dost dobrá na to, aby se dostala do týmu.

Když tedy Breannin otec s omluvou pozvánku odmítl, byl to pro manažerku Carol Callanovou šok. „Většinou je to naopak. Rodiče mi volají s důvody, proč by jejich dítě mělo hrát za národní tým, ne proč by nemělo. Brian a Heather byli velmi pokorní a přenesli to i na Breannu.“

Callanová nakonec Stewartovi přesvědčila, aby Breannu na kemp pustili. Nejen že se pak dostala na soupisku, ale jako členka základní pětky patřila k tahounkám týmu. Od té doby pravidelně reprezentovala Spojené státy na mistrovstvích Ameriky i světa, od roku 2014 je členkou seniorské reprezentace.

Breanna Stewartová na juniorském mistrovství světa:

Když před sedmi lety vkročila na univerzitní kampus, chtěla vyhrát čtyři národní tituly NCAA. Ačkoliv se to nikomu předtím nepovedlo, Breanna se velkých snů nezalekla. Uconn ke čtyřem titulům opravdu dovedla, navíc byla pokaždé zvolena nejlepší hráčkou Final Four a třikrát byla vyhlášena americkou hráčkou roku.

Pod vedením kouče Auriemmy se vypracovala na možná nejúspěšnější hráčku v historii ženské NCAA. A to nejlepší mělo teprve přijít.

Breanna Stewartová jako nejlepší hráčka NCAA:

Jako jedničku ji do WNBA draftoval Seattle Storm, kde se připojila k rozehrávačské superhvězdě Sue Birdové a nadějné křídelnici Jewell Lloydové. Už ve své premiérové sezoně patřila k oporám týmu a byla zvolena nováčkem roku. Její výkonnost šla nahoru během druhého roku, Seattle ale vypadl v prvním kole play-off.

Měsíc po skončení loňské sezony WNBA Stewartová podpořila kampaň #MeToo, která bojuje proti sexuálnímu násilí. Ukázalo se, že jiná než zamlklá a uzavřená asi být ani nemohla.

Ve svém příběhu pro The Players’ Tribune se svěřila, že byla jako dítě sexuálně zneužívána rodinným známým.

„Sdílením svého příběhu chci pomoci lidem, kteří si prošli tím samým, a předejít podobným případům,“ vysvětlila, proč jde se svou tísnivou zkušeností ven.

„Nechci, aby mě lidé definovali jen podle mého příběhu; stejně tak nechci být měřena jen tím, jak dobře hraju basketbal. V každém z nás je mnohem víc, než se na první pohled může zdát,“ říká.

Po sdílení hrůzného zážitku se spojila s národní organizací RAINN, která pomáhá obětem sexuálních zločinů. „Je důležité, aby sportovci využívali svých platforem. Můžeme pomoci hodně lidem. Chci, aby ostatní věděli, že v tom nejsou sami,“ dodává.

Po letošní sezoně strávené v čínské Šanghaji přišel zlomový rok v nejlepší lize světa WNBA. Stewartová vtrhla do americké soutěže jako uragán, když zapisovala 21,8 bodu, 8,4 doskoku a 1,4 bloku. Její úspěšnost trojkových pokusů se oproti první sezoně zvedla o téměř osm procent, navíc proměnila přes polovinu střel za dva body.

Jejím nejlepším střeleckým počinem letos bylo 35 bodů proti Dallasu. Již podruhé si zahrála Utkání hvězd a po skončení základní části byla zcela zaslouženě zvolena MVP ligy.

Seattle prohrál pouze osm zápasů a do vyřazovacích bojů šel z prvního místa. Nejdřív si poradil s týmem Connecticut Sun, aby se v semifinále utkal s Phoenixem, který táhla Diana Taurasiová. Série dospěla až do pátého zápasu, Seattle ale na domácí palubovce dokázal zvítězit.

Ve finále si Seattle hladce poradil s Washingtonem a klub se dočkal titulu po dlouhých osmi letech. Stewartová v play-off zvedla svůj průměr na 24,6 bodu.

Breanna byla zvolena MVP finále a stala se teprve šestou hráčkou v historii, které se povedlo posbírat obě ceny ve stejný rok. Dokonalou sezonu Stewie završila zlatou medailí z mistrovství světa a cenou pro nejužitečnější hráčku turnaje.

Breanna Stewartová ve finále WNBA:

Že talent není všechno, to Stewartová věděla už jako dítě. Neustále se chtěla zlepšovat a na své výjimečné tělesné proporce nikdy příliš nespoléhala. „Když jsem ofenzivně rostla, uvědomila jsem si, že nechci umět jen jednu věc. Chtěla jsem umět všechno, mít co nejvíce zbraní,“ popisuje.

Věděla, že trenér Auriemma ji posune za hranici jejích možností, a proto si vybrala právě Uconn. Stewartová na sobě nepřestává pracovat a i přes svůj nízký věk patří mezi top hráčky světa. Je dost dobře možné, že začíná nová éra ženského basketbalu. Éra jedné královny.