Smečující Spearman varuje soupeře: Příště se otočím o 360°

„Chtěli jsme to tady pořádně odmakat, protože jsme předtím dvakrát za sebou prohráli (s Nymburkem ve finále poháru a v lize s Opavou) a nemínili připustit, aby tahle nepříznivá série pokračovala. Odvedli jsme dobrou práci,“ těšilo ho.

Měli jste v hlavách, že by vás, v případě porážky ve Svitavách, mohla Opava vystřídat na druhém místě v nadstavbové skupině A1?

Určitě, navíc Opava není jediná, kdo nás v tabulce nahání. Musíme zůstat plně soustředění na basket a dál sbírat vítězství.

Zvítězili jste drtivým skóre. Co bylo v duelu se Svitavami rozhodující?

Dodržet taktiku a tvrdě dřít. V těch dvou minulých utkáních jsme nehráli v obraně ani v útoku tak, jak bychom si představovali. A tentokrát se nám dařilo na obou stranách palubovky. To nám hodně pomohlo.

Zdálo se taky, že na co vy osobně s dalším pardubickým křídelníkem Jacksonem Kentem sáhnete, to vám spadne do koše.

Jo, byl to jeden z těch večerů, kdy vám tam nalítá všechno. Já i Jackson jsme trefovali. Ale výborně jsme hráli všichni - každý svým dílem přispěl k výhře, což je důležité.

Měl jste prostor i na exhibiční prvky, za v podstatě rozhodnutého stavu jste v úniku předvedl ukázkovou smeč.

Byla pěkná, ale mohla být ještě hezčí. (úsměv) Příště zkusím zařadit otočku o 360 stupňů.

Asi pro vás bude příjemné se po venkovních utkáních opět vrátit domů na Dašickou.

Nemůžu se dočkat. Zatím jsem tam hrál jenom dvakrát... Těším se na naše fanoušky.