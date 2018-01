Povedená premiéra. Spearman udělal v Pardubicích dojem

Tak vřelého přijetí do pardubické basketbalové rodiny se Brandon Spearman nenadál. Nejenže ho hala na Dašické na konci sedmé minuty pondělního televizního utkání s Opavou, když v novém dresu poprvé vyběhl na palubovku, přivítala hlučným rykem. Členové fanklubu po zápase skandovali jeho křestní jméno, plácali si a fotili se s ním... A nádavkem mu také věnovali červenobílé perníkové srdce. Což 26letého chicagského rodáka, jenž na východ Čech přestoupil z německé Jeny coby náhrada za odchozího Domineze Burnetta, dokonale odzbrojilo.

„Je na něm moje číslo 32 a název klubu. Tolik přízně jsem opravdu nečekal, bylo to moc milé. Ohromně si toho vážím,“ řekl Spearman po duelu, jenž Pardubicím pojistil průběžnou druhou příčku v Kooperativa NBL. A pokračoval: „Bylo to skvělé - jak fanoušci, tak i samotný basket. Jsem šťastný, že za Pardubice můžu hrát. Šel jsem na plac s tím, že ukážu svoje dovednosti, a jsem rád, že se to lidem líbilo.“

Aby ne. Spearman začal úspěšným doskokem, pak na druhé straně trefil trojku, záhy přidal dvoubodový koš a další trojku.

„Byl to fajn start. Vím, že každý zápas je jiný; někdy se vám takhle zadaří, jindy ne. Ale teď jsem byl správně naladěný, takže doufám, že to bude pokračovat,“ přál si.

Tím už vzhlížel k dalším kláním (již dnes od 17.45 Beksa nastoupí k pohárové odvetě v Kolíně), ovšem v samotném mači s Opavou tomu tak úplně nebylo.

Hned vzápětí totiž dvakrát zbytečně přišel o balon a Slezané trestali. Spearman si pak po cestě na lavičku zlostně tleskl o sebe dlaněmi; že by mu před inkriminovanými ztrátami sebevědomí vylétlo nezdravě vysoko, však popřel.

„Během zápasu máte silnější i slabší chvilky. Opava si mě začala víc hlídat, hráli proti mně agresivněji. Musím si s tím příště poradit, přečíst tu situaci lépe,“ zamýšlel se.

Po poločase se nicméně opět dostal do rytmu, finišoval na šestnácti bodech, a stal se tak top střelcem střetnutí. „Jsem tu od toho, abych mužstvu dodával to, co potřebuje: energii, obranu i útok. Jak nejlépe to svedu,“ glosoval to Spearman.