Kuba obsadí polovinu kategorií, těší Žáčka před ústeckým svátkem boxu

„Je to skvělé, fanoušci se mají na co těšit. Grand Prix s Kubou, nebo bez ní, to je velký rozdíl,“ těší návrat kubánských es prezidenta České boxerské asociace Svatopluka Žáčka.

K tahákům turnaje budou tradičně patřit i boxeři Ruska, prvně přiletí výpravy Nigérie, Nepálu, Jordánska či Turkmenistánu. Na Klíši se představí medailisté z evropských i světových šampionátů, úspěšní z olympijských her. „Potvrzeno máme i Německo, Rakousko, Estonsko, Řecko, Slovensko a Srbsko, komplikuje se naopak účast výpravy USA,“ přiznal Žáček.

Český národní tým absolvuje v Ústí nad Labem už od 14. května společné soustředění. Momentálně je v nominaci 17 borců včetně olympionika Zdeňka Chládka, jenž se po svalovém zranění vrací do ringu a tradičně by měl patřit k největším domácím nadějím.

Na 49. ročníku turnaje tentokrát nebudou startovat ženy, které budou mít vrchol letošní sezony na kontinentálním šampionátu.