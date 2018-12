Rytmus po boxu s Marpem: Neroztancoval jsem se a na kolenou prožil krizi

Rytmus začal boxovat před třemi lety, na zápas s Marpem (Otakarem Petřinou), který se od dvaceti let věnuje thajskému boxu, se připravoval půl roku.

Nikdy nezažil „opravdové“ utkání před mnoha lidmi. Jenže touha dokázat zarputilost a odhodlání před 17 tisíci diváky v O2 areně převážila nad hrozbou propadáku.

„Jsem za tu zkušenost vděčný, nebyla to ve 41 letech vůbec sranda,“ přiznal Rytmus.



Jak se ukázalo, hrozba propadáku byla planá. Vrbovský vydržel všech šest tříminutových kol, na konci měl chvílemi dokonce navrch. „Marpo chtěl využít toho, že jsem se (na začátku) neroztancoval, chtěl mě dodělat, a to mu sebralo fyzičku,“ řekl.



Nezastírá však, že se krize objevila. Ve druhém kole Petřina vycítil šanci, třikrát Rytmuse poslal k zemi na počítání.

Jenže slovenský zpěvák pokaždé vstal. „Když jsem klečel na kolenou, cítil jsem, že jsem nahulený. Ale vždycky jsem si počkal do osmi sekund, abych to rozdýchal. Tam byla největší krize,“ vzpomínal. „Měl mě načteného, ale bradu trefit čistě nedokázal. Většinu úderů jsem dostával za ucho.“

A přiznal, že třetí kleknutí bylo víceméně dobrovolné. Odpočinek mu radil i trenér, ať to hlavně rozdýchá. Tušil, že se do zápasu mohl vrátit, výsledek otočit. „Ale v ringu jsi člověk „tu a teraz“, nepřemýšlíte, co bude za deset sekund. Navíc ani nemám zkušenosti na to, abych si naplánoval, co v jakém kole udělám. Jen jsem si řekl, že do šestého dojdu,“ neztrácel Vrbovský naději.

Došel, byť prohrál. V šatně se pak s Marpem objímal. Kamarádi podle něj byli předtím a jsou i dál. „I když se utkání testosteronem hrotilo,“ uznal Vrbovský.

Dál nevyloučil spolupráci na další písničce (oba spolu natočili už klip „Podle sebe“). Že by vyšla pod názvem „Marpo ft. Rytmus - Box“?