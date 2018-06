Plzeňská řež v Puppu: boxer Šour obhájil profesionální titul

A stejně jako loni v prosinci v Plzni vyhrál na body Šour, který přijal Pejsarovu nabídku na odvetu.

Přesto se zkušený borec z plzeňského klubu Atom Chimera po triumfu omlouval fanouškům. „Ve druhém kole jsem si zlomil ruku a nechal se strhnout. Můj klasický problém, byla to šílená bolest. Nevěděl jsem, zda to vůbec doboxuji. Proto se omlouvám fanouškům, byl to hrozný zápas, šílený na koukání,“ prohlásil 35letý Šour pro web profiboxing.cz.

Boxeři v ringu vydrželi celých deset kol a hned úvod byl ostrý. V závěru prvního dějství se otestovali pořádně tvrdou výměnou, v dalších ještě přidali na aktivitě a důrazu. Především Pejsara pak jeho kouč Miňovský musel důrazně umravňovat.

„Dal jsem tam soupeři úder po stopu, za což se Pavlovi omlouvám. Nedokázal jsem prostě udržet nervy, emoce zaúřadovaly. Mrzí mě to, jsem rád, že pak zápas pokračoval,“ omlouval se rivalovi třiatřicetiletý Václav Pejsar, borec Qwert Boxing Clubu Plzeň. Za zakázaný úder mu sudí strhl bod.

V závěrečných kolech se oba boxeři snažili ukončit zápas před limitem. Šour měl v celém utkání kvalitnější údery, a přestože na konci byl Pejsar daleko aktivnější, náskok si pohlídal. Verdikt rozhodčích byl jasný, Šour vyhrál na body 3:0. „Bohužel, od té bolesti jsem se nedokázal uvolnit. Snažil jsem se zápas kouskovat,“ uznal přesto vítěz.

To Pejsar vzápětí oznámil, že těžkou váhu opouští a chce zkusit shodit do váhy křížové. „V supertíze je většina kluků daleko větších než já,“ vysvětlil bývalý český profesionální šampion.

A ještě v ringu v Grandhotelu Pupp před fanoušky požádal o ruku svou přítelkyni Nikolu. „Vždy při mně stojí, je pro mě nejdůležitější člověk na světě,“ svěřil se Pejsar.