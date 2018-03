Brown nezvládl smeč, po jeho pádu mrazilo. Po faulu nedohrál ani Curry

VIDEO: OMG! Jaylen Brown falls hard ?? Please be okay. ???? #NBA #Boston #Celtics https://t.co/1fIqN5uzRt Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

OMG! Jaylen Brown falls hard Please be okay. #NBA #Boston #Celtics https://t.co/1fIqN5uzRt