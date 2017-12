Paris po pěti letech vyhrál sjezd Světového poháru v Bormiu

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Bormiu Muži Sjezd: 1. Paris (It.) 1:56,95, 2. Svindal -0,04, 3. Jansrud (oba Nor.) -0,17, 4. Feuz (Švýc.) -0,31, 5. Reichelt -0,39, 6. Mayer (oba Rak.) -0,61, 7. Théaux (Fr.) -0,85, 8. Franz (Rak.) -0,88, 9. Küng (Švýc.) -1,03, 10. Kilde (Nor.) a Osborne-Paradis (Kan.) oba -1,12, ...64. Zabystřan (ČR) -8,70. Průběžné pořadí sjezdu (po 4 závodech): 1. Svindal 340, 2. Feuz 262, 3. Jansrud 209, 4. Paris 200, 5. Mayer 156, 6. Franz 131. Průběžné pořadí SP (po 14 závodech): 1. Hirscher (Rak.) 534, 2. Kristoffersen (Nor.) 505, 3. Svindal 454, 4. Jansrud 405, 5. Feuz 316, 6. Franz 303.