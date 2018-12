Co svedou s novým čtyřbobem? Češi myslí ve Světovém poháru výš

Dominik Dvořák bude ve Světovém poháru jediným českým pilotem, jelikož Jan Vrba ukončil kariéru, s kterou se rozloučí na Evropském poháru. „Celé léto jsme hodně makali a cítím, že jsme se posunuli v síle i rychlosti,“ věří Dvořák, který na čtyřbobu vyhrál v listopadu v Park City jeden závod Amerického poháru.

„Na svěťáku je samozřejmě větší konkurence, takže to bude těžší boj než v Americe, ale těšíme se zase po roce na závody. Jsme naladěný.“

Ve dvojbobu bude šestadvacetiletý Dvořák jezdit s brzdařem Jakubem Noskem. Do čtyřbobu se za ním budou skládat Nosek, Jan Šindelář a Jaroslav Kopřiva, nebo Dominik Suchý, který jediný z Vrbovy posádky pokračuje a bojuje o místo ve čtyřbobu.

V trénincích dvojbobů v Siguldě jezdil Dvořák okolo patnáctého místa a podobně by rád končil i v závodech. „Když pošleme dobrý start a materiál se sejde s počasím, třeba se do patnáctky vejdeme,“ řekl Dvořák. Na dvojbobu zakoupeném v Lotyšsku jezdí čtvrtou sezonu, jeho maximem v SP je šesté místo z Iglsu z února 2017.

Světový pohár bobistů Triumf v SP ve dvojbobech obhajuje kanadský pilot Chris Spring, ve čtyřbobech Němec Johannes Lochner. Německé, kanadské a lotyšské posádky jsou favority i nadcházejícího ročníku, který stejně jako loni čítá celkem osm závodů.

Čtyřbob dostali Češi od Olympu zbrusu nový. Zatím na něm ale stihli jen čtyři jízdy v Altenbergu. „Je to německý bob, fakt kvalitní práce. Najednou je všechno přesný, ale neznamená to, že sedneme do nového bobu a budeme vyhrávat. Musí se všechno nastavit. Musíme si zvyknout a to bude chvilku trvat,“ podotkl Dvořák.

Rád by se s novým strojem perfektně sžil do začátku března, kdy se uskuteční v kanadském Whistleru mistrovství světa. „A tam chceme předvést hezký výsledek. Když jsme dostali novou dvojku, tak jsme se posunuli o deset míst, tak doufám, že s čtyřkou to bude podobné,“ řekl Dvořák. Dosud se na čtyřbobu v SP pohyboval okolo dvacátého místa. Nejlépe mezi elitou dojel loni sedmnáctý.