Bobista: Dráha v Altenbergu? Připadáte si jako v pračce

„Dráha v Altenbergu se považuje za nejtvrdší na světě. Je známá vysoce strmými zatáčkami. Když tady jedete, připadáte si, že jste v pračce a ne na bobové dráze,“ vykresluje reprezentant Jakub Nosek, člen Dvořákovy dvojky i čtyřbobu.

Český dvojbob Dominik Dvořák – Jakub Nosek v ledovém korytu v Altenbergu, kde závodili ve Světovém poháru.

I Jan Šindelář, další z parťáků Dominika Dvořáka ve čtyřce, popisuje Altenberg jako nejšílenější jízdu na ledu. „Je to největší adrenalin, co jsem zažil. Můj otec se tady svezl ve dvojce a říkal, že ten pocit je nepopsatelný. Jízda trvá skoro minutu a ani vteřinu nejste v klidu. Pořád to s vámi hází, cestujete nahoru, dolů, do strany,“ odfoukl si.

Podle Jaroslava Kopřivy ze stejné posádky jsou altenberské zákruty nejnáročnější pro brzdaře, tedy právě pro něj. „Je tu největší přetížení, jsou nejrychlejší přechody a dlouho se zůstává v zatáčkách. Pro brzdaře to je docela záhul. V některých zatáčkách bývá přetížení přes 4G,“ prozradil Kopřiva, že bobisté čelí zhruba stejné síle jako piloti F1. „A je rozdíl, jestli jedete dvojky, nebo čtyřku, to je jako závoďák a monster truck,“ připodobnil Nosek.

Oproti dvojbobu, který váží 170 kilogramů, je čtyřka o čtyřicet kilo těžší a o 5 kilometrů za hodinu rychlejší. V Altenbergu se Češi dostali i přes 126 km/h. „Tady je rychlost nižší, ve Svatém Mořici a Vancouveru se jezdí 150,“ prozradil Kopřiva. „Ale Altenberg je fakt náročný. Hodně pilotů ani nepřijede, protože se bojí, že by třeba šli na držku.“

Pilot Jiří Vrba přitaká: „Frčí to tady hned od začátku, v každé druhé zatáčce se dá spadnout.“

Hlavou dolů V Altenbergu závodili i skeletonisté, Kanaďan Martineau se svým medvědem.

Ale Češi mají dráhu nedaleko bývalého hraničního přechodu Cínovec rádi. „Je to blízko, pro nás skoro jako domácí trať,“ podotýká Nosek. „Máme tady hodně natrénováno.“ České čtyřboby, suverénně nejstarší ve startovním poli Světového poháru, skončily hned za sebou: Vrbův na 16. místě, Dvořákův o příčku za ním se ztrátou pouhých devíti setin sekundy. Ve dvojbobech obsadili Dvořák s Noskem 16. pozici, Vrba s Havlínem dvacátou. V celkovém pořadí jsou posádky ve druhé a třetí desítce.

A s lépe vybavenou i financovanou konkurencí se rvou o olympiádu v Jižní Koreji. „V tuhle chvíli máme téměř jistou jednu čtyřku, což je preferovaný Vrba, a jednu dvojku, což je Dvořák nejspíš s Noskem,“ tvrdí Kopřiva. „A bojujeme, abychom tam dostali ještě druhou čtyřku. Teď pojedeme Evropský pohár ve Winterbergu, bude tam nižší konkurence a můžeme získat víc bodů než ve Světovém poháru. Je tam navíc dvojzávod čtyřek, což je pro nás teď priorita.“

Tři nejlepší národy smí pod pět kruhů vyslat tři posádky, další do 6. místa dvě. „A my jsme na hraně tak sedmý národ, před námi jsou Čína a Brazílie. Ty jely Americký pohár, kde je míň posádek, ale body stejné. Musíme dřít za každou cenu, abychom udělali víc bodů než oni,“ burcuje Kopřiva.

Pračkou v Altenbergu olympijský boj neskončil, pranice o další místa se uzavře až v neděli.