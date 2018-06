BO!!! vítězí na 3x3 Tour také v Budějovicích, přehráli i Orchestr

Českou republiku potrápily silné přeháňky a bouřky. Českým Budějovicím se rozmary počasí vyhnuly, ale přesto náměstím Otakara II. jedna bouře prohnala. Měli jí na svědomí čtyři borci kolem Jana Stehlíka. Stejně jako v Ostravě zvládli celý turnaj stylem start - cíl.

Paradoxně největší problémy měla čtveřice Stehlík, Dalibor Fait, Jan Kratochvíl a Lukáš Stegbauer v základní skupině s týmem Orchestr. Především play-off pak BO!!! zvládli na jedničku.

Aby také ne, když měli ve svém středu nejlepšího střelce celého turnaje. Jan Kratochvíl nasázel do koše soupeřů celkem 47 bodů. Činili se ale i jeho spoluhráči. Celá čtveřice vítězného celku se vešla do první desítky střelců, když se zbývající tři seřadili od šestého do osmého místa.

Na záda Kratochvílovi dýchal Jan Duras z kladenského týmu Rysové, autor 41 bodů, i když jeho tým skončil už ve čtvrtfinále.

V základní skupině naznačil svůj potenciál Orchestr, když jako jediný potrápil budoucí vítěze turnaje. V semifinále ale podlehl německému celku Arnolds Youngsters. Orchestr si nespravil chuť ani v zápase o třetí místo, když podlehl týmu Facetime.

Momentka z turnaje Chance 3x3 Tour v Českých Budějovicích

Na náměstí v Českých Budějovicích se dne proháněli pouze muži a chlapci. Kromě kategorie Elite byla otevřena ještě ta mužů do 18 let. Bez jediného zaváhání turnajem prošli Tygříci U17, kteří ve finále porazili tým, ze kterého podle názvu šel strach. Cavsrriors odkazovali na právě skončené finále NBA, ale stejně jako tým na prvním místě v názvu na ně zbylo až druhé místo.

Chance 3x3 Tour i za týden zůstává na jihu Čech. Pokračovat bude turnajem v Jindřichově Hradci.