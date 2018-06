Poděbrady si podmanil tým BO!!!, čekalo ho však dramatické finále

V ženské kategorii se do turnaje zapojilo devět celků, které se rozdělily do dvou skupin a nejlepší dva týmy postupovaly do semifinále. Tam se dostaly týmy Lions, Čikýtaz, Sushiteam a slovenská reprezentace do 18 let.

Ve finále zkušený Sushiteam přehrál Čikýtaz 10:8, třetí skončily Lions po výhře 21:13 nad slovenskou reprezentací.

Mužská elitní kategorie měla 17 účastníků, kteří se rozdělili do čtyř skupin a vždy postupovaly dva nejlepší týmy.

Play off mělo dva jasné favority Dirty Cooking a BO!!!. Dirty Cooking přehráli ve čtvrtfinále PB Team 21:8 a v semifinále Zajebiště 15:9. BO!!! si poradili s Play Basket 3x3 21:6 ve čtvrtfinále a v semifinále Amigos 22:6.

Ve finále Dirty Cooking odskočili do vedení 8:4, potom 11:5 a 14:9. Pak se ale jejich ofenziva zasekla a BO!!! se začali postupně vracet do zápasu. Favorité šli poprvé do vedení dvě minuty před koncem dvojkou na 17:16. Dirty Cooking sice vyrovnali, ale BO!!! odpověděli další dvojkou.

Ze stavu 17:19 se Dirty Cooking ještě vyhrabali a byli blízko výhře za stavu 20:19, BO!!! ale odpověděli další dvojkou a mohli slavit nejtěsnější výhru.