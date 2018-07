Šance i pro Čechy. Vejde se po sloučení BMC a CCC do sestavy i Schlegel?

Potkali se ještě v neděli večer.



Zatímco cyklisté vyklepávali z namožených nohou únavu po kostkové etapě a letecky se přesunovali z Roubaix do Alp, oni proti sobě zasedli ke stolu.

Jim Ochowicz jako zástupce BMC.

A Dariusz Milek, majitel polské firmy CCC.

Spolu podepsali partnerství a také potvrdili tříletý kontrakt pro největší hvězdu týmu. Olympijského šampiona a momentálního držitele žlutého trikotu – Grega van Avermaeta.

Greg van Avermaet ve žlutém dresu pro lídra Tour de France.

„Oznámit spolu s tím i prodloužení kontraktu Grega van Avermaeta o tři roky je skvělá věc, jak celé to partnerství zahájit. Greg u nás vyrostl v jednoho z nejlepších závodníků světa, proto jsme rádi, že bude naší hlavní hvězdou pro nadcházející sezonu. Máme teď před sebou rušné týdny a měsíce, které strávíme plánováním příštího roku. Těším se na to,“ prozradil Ochowicz.



Lídr Tour by se měl dočkat nového tříletého kontraktu.

I to je pro něj výhra.

Podle zákulisních informací mu totiž ostatní týmy nabízely pouze jednoletou smlouvu. On navíc požadoval vysokou gáži 2 miliony eur.

V CCC údajně na rok dostal 1,8 milionu eur.

„Nebylo to pro mě jednoduché, chtěl jsem se rozhodnout dřív, nejlépe po jarních klasikách. Ale čekal jsem, byl jsem loajální a dočkal jsem se,“ těšilo 33letého Belgičana. „Mám radost, že můžu oznámit své plány na příští rok teď, když mám na sobě žlutý dres na Tour. S tímhle týmem jsem strávil osm let, mám spoustu úžasných vzpomínek. Je fajn, že budeme pokračovat spolu.“

Právě kolem van Averameta a jeho ambicí na jarních klasikách by se měl celý tým točit.

„Mám díky tomu úžasnou příležitost zase se ukázat. Myslím, že je to pro náš sport jenom dobře, že se tenhle tým povedlo takhle zachránit,“ je přesvědčen olympijský šampion z Ria.

Nový projekt

Značka CCC se v cyklistice objevuje už od roku 2006. Druhodivizní tým dostal dvakrát pozvánku na italské Giro d´Italia, kde loni v jeho barvách dojel na skvělém 12. místě Jan Hirt a vysloužil si tak smlouvu v Astaně.

Na Tour se však nikdy nepodíval, stejně tak do první týmové divize World Tour.

Jan Hirt ještě v dresu CCC.

Až po 12 letech tu šanci dostává.



„Jsem nadšený, že se CCC dostane do nejvyšších pater cyklistiky. Sledovali jsme příležitosti, jak se do World Tour dostat a tohle byla perfektní šance využít zkušeností zavedeného týmu i s hvězdou, jako je Greg van Avermaet,“ líčil prezident CCC Milek.

Ochowicz tak má příležitost zahájit nový projekt.

„Budeme vypadat jinak, oranžově a budeme se jmenovat jinak. Ale nejdůležitější je, že tenhle tým bude i po 12 letech pokračovat. Není tajemstvím, že jsme sponzora hledali docela dlouho,“ usmál se.

Dlouho znamená od loňského roku.

Když v dubnu zemřel zakladatel stáje BMC Andy Rihs, se stájí to vypadalo bledě.

Na veřejnost se dostávaly informace, že Richie Porte podepsal Treku, že na odchodu do Bahrain-Merida je Rohan Dennis, že Tejay van Garderen má namířeno do EF Drapac.

To všechno je pravda, přesto se nový sponzor našel.

„Asi už ale nebudeme tolik času trávit na tréninkových kempech před Grand Tour. Trochu změníme filozofii,“ míní Ochowicz.

Bez Porteho, van Garderena a Dennise totiž „céčka“ nebudou mít lídra pro největší třítýdenní závody.

Posily z polské stáje CCC se tak budou hodit.

Zájem je

Zatím není jasné, jestli bude tým dál využívat americkou licenci. Není ani jasné, s jakým jménem bude od příštího roku vystupovat. A stejně tak není jasné, kolik cyklistů nového týmu budou tvořit muži současného BMC a CCC.

Stáj by měla mít přibližně 23-25 závodníků, přičemž se mluví o čtyřech až pěti cyklistech z polského celku.

Jestli mezi vybranými budou i Češi Michal Schlegel a František Sisr?

Michal Schlegel, pátý nejmladší účastník loňského Gira, o volném dni u hotelu týmu CCC.

„Zájem asi mají, ale budeme se o tom bavit v následujících dnech,“ říká třiadvacetiletý Schlegel. „Byl bych rád, kdyby se mnou chtěli podepsat na následující roky.“



Český mladík letos zazářil na závodě Kolem Alp, kde se v kopcích držel i s Chrisem Froomem, Thibautem Pinotem nebo Fabiem Aruem.

V novém CCC by po odchodu hvězd měl na týdenních i třítýdenních etapových závodech skvělou pozici. Nebyl by pod tlakem a zároveň by mohl jet na sebe.

„Na jednu stranu je to fajn, na druhou vím, že ještě nejsem lídr na velké závody. Už jsem nějaké objel a vím, jaká je realita, musím na sobě ještě hodně pracovat. Možná by mi víc sedělo, kdybych byl v nějakém týmu, kde se budu moct od nějakého lídra učit a pak budu moct jít v jeho stopách,“ uvažuje Schlegel.

Sedmý muž ze světového šampionátu do 23 let z amerického Richmondu platí za jednoho z největších talentů současné české cyklistiky.

Jestli bude po sezoně následovat svého bývalého týmového parťáka Jana Hirta a i on zakotví ve World Tour?

Nejbližší dny napoví.