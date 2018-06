Vyplatilo se do týmu nesahat, soudí Schilb po triumfu nad Finskem

„Pampi hrál v obraně parádně a ještě se pak snažil smečovat... Vlastně ani nevím, jestli to byl pokus o smeč, ale blížilo se to tomu...,“ smál se 34letý Schilb, jenž Finům nastřílel osm bodů. „Dělám si legraci. Je zkrátka příjemné vědět, že postupujeme do dalšího kola a že každý na hřišti dřel, aby se to podařilo,“ dodal křídelník.

Podobného výsledku proti Finsku v sestavě s hvězdami Laurim Markkanenem a Sasu Salinem si musíte hodně vážit.

Rozhodně. Finsko se tu vydalo, na soupisce mělo nové hráče. Ale myslím, že když máte jenom omezený čas na přípravu, spíš se vyplatí do týmu moc nesahat. To se teď ukázalo na naší straně. Sice jsme změnili pár věcí v útoku i v obraně a ke konci hráli v menší sestavě, což nám trochu škodilo na obranném doskoku, ale i tak jsme byli jsme schopni dostávat se ke koši a využívat mismatchů (tedy situací, kdy výrazně vyšší hráč útočí přes nižšího, anebo naopak).

Vítězství je možná tím cennější, že než jste na konci třetí čtvrtky na chvíli Finům přece jen lehce odskočili, skóre bylo neustále nesmírně vyrovnané. Navíc soupeř se pak do utkání ve finiši ještě dokázal vrátit...

Jo, byl to dobrý zápas. Všechny, kteří byli na palubovce, ať už kouče nebo nás hráče, to vtáhlo. I pro diváky to musel být zajímavý basketbal. Oba týmy se snažily, chtěly vyhrát a nedat se zadarmo. Proto to bylo dlouho tak těsné. Ale v závěru jsme se dokázali odtrhnout, padly nám tam důležité střely. Odvedli jsme práci, která byla nezbytná pro to, abychom zvítězili. Bojovali jsme tvrdě.

Mluvil jste o nižší sestavě i o důležitých střelách, které vám padly do koše v závěrečné pasáži. Našel byste ještě další faktory, které vás posunuly ke kýženému výsledku?

Pampi skvěle bránil Markkanena, stejně tak i Krojc (Martin Kříž). Ten se přitom na čtvrtečním tréninku lehce zranil, tudíž pro něj nebylo jednoduché hrát tak agresivně a dodávat týmu jako obvykle energii, kterou jsme potřebovali.

Finové váš tým nezvládali bránit a hodně faulovali, což byla voda na váš mlýn, že?

Já minule ve Finsku proměnil pár střel z dálky, takže na mě se teď zaměřili víc. To však uvolnilo ruce spoluhráčům. Ale nezáleží na tom, kdo dává body, v útoku můžeme použít škálu různých zbraní. Teď dal Vojta Hruban 30 bodů, normálně jich má hromadu Jarda Bohačík nebo Ondra Balvín udělá třeba double-double. Tohle však byla Vojtova show.

Možná klíčovým momentem nicméně byl blok Pumprly na Jamara Wilsona, kterým Finům v koncovce nedovolil vyrovnat.

Tohle byl prostě Pampi ve vrcholné formě, na obranné polovině udával tón. Jako kapitán svým přístupem strhl všechny ostatní.

Než Hruban vzápětí pojistil vaše vedení dvoubodovým košem, byl jste nervózní? V poslední minutě to bylo docela solidní basketbalové drama...

Ano, bylo to napínavé. Ale naštěstí jsme ten koš dali. Byl to trochu krkolomný útok, ovšem na jeho konci Vojta vyplaval nehlídaný na dvojtaktu. Těžko jsme si mohli přát jistější střelu. Pak jsme to vzadu výborně ucpali a mohli slavit.

Co byste řekl o atmosféře v aréně?

Byla báječná. Vinou toho, že jsme v předchozím kvalifikačním okně sehráli oba zápasy venku, jsem malinko zapomněl, jakou podporu nám fanoušci doma umějí vytvořit. Byli hluční a ti finští, co seděli za naší lavičkou, se v tom postupně trochu utopili. Předtím přitom byli hodně slyšet, až jsem si říkal, co se děje... Ovšem ke konci už energie našich příznivců prýštila až někam ke střeše haly.

Na jejich podporu se budete moci spolehnout i v pondělí od 18 hodin proti Bulharům v posledním utkání skupiny F. Ti jsou však úplně jiným mužstvem než Finsko. Co bude nezbytné učinit k tomu, abyste je rovněž porazili?

Jiný tým to opravdu je, ale myslím, že závěr zápasu s Finskem nás na ně trochu připravil, taky hrají v nižší sestavě. My každopádně chceme do další fáze s co nejvyšším počtem vítězství. Čím víc budeme mít v tabulce bodů, tím vyšší bude i naše sebevědomí a náš basketbal lepší.