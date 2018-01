V Los Angeles měl Griffin slávu, ale ne úspěchy. Co dokáže s Detroitem?

Griffin věděl, k čemu se upisuje, když v létě prodlužoval na pět let za celkových 173 milionů dolarů. Původně chtěl do smlouvy klauzuli o nevyměnitelnosti, ale nechal si ji vymluvit prodloužením smlouvy o pátý rok, čehož teď možná lituje. Míří do Detroitu, aby se připojil k tamním Pistons.

Před pár měsíci si Clippers nemohli dovolit ztratit Griffina bez náhrady, jako volného hráče. Nalákali ho na prezentaci v hale Staples Center, podle které se měl za pár let vyvěšovat jeho dres ke stropu - jako prvnímu hráči tohoto klubu. Griffin, který měl několik dalších nabídek, se nechal strhnout (ovšem spousta nul ve smlouvě nejspíš taky sehrála roli).

Prodloužil.

„Nebylo to těžké rozhodnutí. Hodně jsem o tom přemýšlel, ale když jsem se pak sešel s Clippers a slyšel od nich návrhy, jak bude vypadat budoucnost, byl jsem rozhodnutý,“ řekl Griffin v letním rozhovoru.

Pistons tehdy mezi zájemci o služby osmadvacetiletého atleta nebyli. Věděli, že Detroit není destinace pro hvězdy jeho typu.

O sedm měsíců později však Griffin oblékne dres s nápisem Pistons a pokusí se nastoupit - možná už v úterý proti Clevelandu.

Hlavním důvodem nečekané výměny je zoufalá snaha detroitského trenéra a zároveň generálního manažera Stana Van Gundyho udržet si místo. Obětoval solidní hráče Averyho Bradleyho, Tobiase Harrise a Bobana Marjanoviče, výběr v prvním kole draftu a budoucí finanční flexibilitu klubu.

Všichni vidí, že Griffin už není tak výbušný jako dříve, trápí ho častá zranění a v sezoně 2021/22 má pobírat téměř čtyřicet milionů dolarů. Jenže Pistons se po výborném začátku letošní sezony začali propadat a potřebovali něco změnit.

Clippers také rozhodli o Griffinově osudu trochu podivně. V kontaktu s Pistons prý byli už téměř rok, ale vše se vyřešilo až v posledních dnech. Kdyby Clippers chtěli vyměnit svou hvězdu v prosinci, když se výrazně trápili, bylo by to pochopitelnější než teď, když se dostali zpět do hry o play-off.

Jen se znovu potvrzuje tvrzení, že loajalita ve sportu neexistuje. Po Griffinově výměně zbyli z 60 hráčů v draftu 2009 ve stejném týmu už jen DeMar DeRozan a Stephen Curry.

Z výběru mladíků o rok dříve už zbývá ve svém působišti jen DeAndre Jordan, další pivot Clippers - a i u něj už se delší dobu spekuluje o výměně.

V tuhle chvíli je úsměvné vzpomenout si na léto 2015, kdy byl Jordan rozhodnutý odejít do Dallasu a k prodloužení s L. A. Clippers ho přemlouvali Chris Paul, J. J. Redick, Griffin a Paul Pierce. Nikdo z nich už v týmu není.

Griffin v týmu, který přišel v létě o Chrise Paula, získal silnou vyjednávací pozici a vydělá spoustu peněz. Ovšem teď se bude muset snažit ve Východní konferenci a upotřebí výrazně víc teplého oblečení než v Los Angeles.

Sám hráč si z výměny navenek nedělal těžkou hlavu, když si poté, co celou událost oznámil na twitteru novinář Adrian Wojnarowski z ESPN, nahrál gif zaskočeného Willa Smithe ze seriálu Fresh Prince.

On sám asi celou věc trochu čekal, když se před několika týdny vyrojily spekulace o jeho možné výměně do jiných klubů. Ale to neznamená, že není zklamaný. Doufal, že odchod Paula sníží očekávání, a tak bude mít víc času se sehrát a být znovu konkurenceschopný. Clippers se to může podařit, ale u toho už Griffin nebude.

Griffin děkuje za zážitky v LA:

Bývalá jednička draftu se v úvodu sezony znovu smolně zranila, když jí spoluhráč spadl na koleno, a to zřejmě urychlilo rozhodnutí Clippers.

Odmítli skvělé nabídky za Griffina před dvěma lety, kdy byla jeho cena daleko vyšší, protože doufali, že z něj bude ten pravý tahoun špičkového týmu. Jenže nebyl, a tak se chystá přestavba kádru.